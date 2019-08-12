«Дикая история! Права матери попрали! Насилие над младенцем! Фашисты, горите в аду!» - краткое содержание комментариев в аккаунте хабаровского роддома №4. За что сотни людей проклинают врачей?

НАРУШИЛИ ПРАВА МАТЕРИ?

На выходных в инстаграм-аккаунте телеведущей и блогера Ирены Понарошку появился пост о «диком, вопиющем случае нарушения прав матери и ребенка» (цитата). Вкратце: мама новорожденной девочки отказалась от вакцинации. Главный врач подал иск в суд о защите интересов несовершеннолетнего лица. Суд удовлетворил иск, решение вступило в силу с момента оглашения, и младенцу были сделаны все прививки.

Блогершу возмутил тот факт, что совершенно здоровому ребенку были поставлены вакцины от туберкулеза (напомним, в Хабаровском крае ситуация с туберкулезом на грани критической) и от гепатита В. Мол, вакцины могли ставить только по «информированному согласию родителей», но вместо этого ребенка насильно вакцинировали. Молодая мать, по словам друзей и знакомых, находится в подавленном состоянии, все время плачет из-за жестокости и несправедливости врачей.

Врачам хабаровского роддома пришлось обратиться в суд, чтобы сделать новорожденному прививки Фото: соцсети

Автор этой статьи - сама мать, и прекрасно понимает психологическое состояние недавно родившей женщины. У тебя на руках лежит маленькое беззащитное существо - твой ребенок. Ты хочешь подарить ему всю свою нежность, заботу, ласку, и вдруг появляются какие-то люди, которые считают себя вправе распоряжаться твоим малышом. У любой нормальной матери это вызовет как минимум резкое неприятие.

Но чтобы составить объективную картину произошедшего, обратимся к еще одному источнику - очевидцам.

БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ В РОДДОМЕ

Хабаровчанка Анастасия находилась в родильном доме в одно время с героиней истории. По словам женщины, роженица пребывала в странном состоянии.

- На любую манипуляцию со стороны врачей она вырывалась, кричала и устраивала истерику. В палате, где она лежала после родов, концерт продолжился, - рассказала Анастасия. - Она вцепилась в ребенка и не отдавала малыша для стандартных процедур. Врачи пытались с ней поговорить, в итоге вызвали ее маму.

Врачам хабаровского роддома пришлось обратиться в суд, чтобы сделать новорожденному прививкиФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Дальше, со слов Анастасии, градус странности только повышался. Молодая мать категорически не хотела делать ребенку прививки, но при этом не подписывала ни согласие, ни отказ. Ее мама, бабушка малышки, пыталась уговорить подписать хоть что-нибудь - безрезультатно. Молодая мать даже не разрешила заложить тетрациклиновую мазь в глазки новорожденной дочки - полагаю, большинство читателей в курсе того, как действует «тетрациклинка». Ее назначают практически всем младенцам для профилактики инфекций.

Не будем в подробностях описывать поведение героини, скажем только одно: ночь с седьмого на восьмое августа в роддоме прошла неспокойно. Анастасия рассказала, что все женщины, родившие и беременные, закрылись в палатах - настолько напугала их странная роженица.

«СПАСИБО ВРАЧАМ!»

Врачи предположили, что такое состояние - психоз на фоне гормонов. Акушерка, успокаивая женщин, лежавших в одной палате с Анастасией, сказала, что подобные случаи не так уж и редки. Беременность и роды - тяжелое испытание для организма. Бывает крайне сложно предсказать, как на ту или иную женщину подействует гормональная буря, бушующая в ней.

- По-моему, главный врач достаточно мягко разрешил непростую и неоднозначную ситуацию, - высказалась Анастасия. - У меня есть определенные вопросы к политике четвертого роддома, но после пережитого осталась лишь огромная благодарность врачам, которые продолжали делать свою работу - спокойно и профессионально «пахать».

Врачам хабаровского роддома пришлось обратиться в суд, чтобы сделать новорожденному прививки Фото: сайт больницы

Кстати, блогер Ирена Понарошку собирается оказывать юридическую, финансовую и информационную поддержку матери принудительно вакцинированной девочки. Молодая мать планирует оспаривать судебное решение в вышестоящей инстанции.

И вот этот момент вызывает настоящее беспокойство.

Представим на минутку: иск подан, начинается судебный процесс. Поверьте, это занятие не из приятных: вас вызывают повесткой, вы должны ехать, давать пояснения, адвокаты тянут из вас жилы - это их работа. Другие врачи, не вовлеченные в процесс, наверняка будут следить за ним.

Предположим, возникнет ситуация, при которой врач должен будет проявить настойчивость для сохранения здоровья или даже жизни пациента. Но что, если он вспомнит, как выматывали его коллег, и скажет пациенту и его родным: «Решайте сами»? Вы бы захотели лечиться у такого врача?

КОММЕНТАРИЙ

- В любом случае информированное согласие дает мать или другой законный представитель. Родитель может подписать отказ, но тогда как быть с интересами других детей? Врачи должны стоять на защите здоровья и жизни всех пациентов. И через суд они выразили свою гражданскую и профессиональную позицию: присутствие в детском коллективе невакцинированного ребенка может поставить под угрозу здоровье всех детей, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Филимончикова, начальник отдела госгарантий и медицинского страхования министерства здравоохранения Хабаровского края. - Когда невакцинированный ребенок подрастает и попадает в детсад, школу, кружок, опять встает вопрос безопасности окружающих. К сожалению, мы видим опасную тенденцию к отказу от прививок, так что вопрос непраздный. Мы не можем отказать ребенку в поступлении, но мы можем, защищая интересы других детей, через суд обязать родителей вакцинировать его. И мы будем брать эту практику на вооружение. Минздрав отвечает за эпидемиологическое благополучие общества, и мы обязаны делать все, чтобы обстановка оставалась спокойной.