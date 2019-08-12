2019-08-12T11:55:58+03:00
Спорт

Игра строгого режима: заключенные в Хабаровском крае едва не победили футбольный клуб «Смена»

Встреча между любителями из ИК-7 и профессионалами из Комсомольска-на-Амуре завершилась вничью, победителя определили при помощи пенальти
Борис КОКУРИН
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Сражение строгого режима: заключенные в Хабаровском крае едва не обыграли футбольный клуб «Смена»Сражение строгого режима: заключенные в Хабаровском крае едва не обыграли футбольный клуб «Смена»Фото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Матч проходил на футбольном поле исправительной колонии №7. Встреча, как утверждают свидетели противостояния, выдалась жаркой. Ни профессионалы, ни любители уступать друг другу не хотели ни в какую. Как только кто-нибудь забивал гол, противники тут же отыгрывались. Ну, и, естественно, невольных «хозяев» поля поддерживали болельщики – посмотреть на противостояние своих и «вольных» футболистов собрались все, кто не был задействован в работах.

Вообще, провести футбольный матч в колонии строгого режима футболистов комсомольской «Смены» пригласила администрация учреждения. Спортсмены подумали… и не стали отказываться – жизнь, она штука сложная, к тому же всегда интересно посмотреть, как выглядит мир по тут строну забора из колючей проволоки. Как оказалось - в особо охраняемой зоне поле, ворота и мяч точно такие же, как и на воле, мало того - там тоже есть неплохие футболисты.

Сражение строгого режима: заключенные в Хабаровском крае едва не обыграли футбольный клуб «Смена» Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Сражение строгого режима: заключенные в Хабаровском крае едва не обыграли футбольный клуб «Смена»Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

- На подготовку к товарищескому матчу осужденным предоставили месяц. Все это время в исправительной колонии шли интенсивные тренировки. Сначала любители футбола из разных отрядов ИК-7 соревновались между собой, чтобы определить лучших игроков для формирования команды, способной сыграть с профессиональными футболистами на достойном уровне, - рассказала Екатерина Чеченец, сотрудник пресс-службы УФСИН России по Хабаровскому краю.

Играть в колонию прибыли футболисты основного состава «Смены». Несмотря на это, заключенные смогли составить им достойную конкуренцию. Ну, и судейство, судя по всему, на матче было гораздо объективнее, чем в ФНЛ. Судил встречу президент федерации футбола Комсомольска-на-Амуре Сергей Воробьев.

- Футбольная борьба оказалась упорной. Счет по игре составил 3:3 - ничья. Победитель определился в результате серии пенальти. С отрывом в один гол победу одержали футболисты «Смены», - подчеркнула Екатерина Чеченец.

Сражение строгого режима: заключенные в Хабаровском крае едва не обыграли футбольный клуб «Смена» Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Сражение строгого режима: заключенные в Хабаровском крае едва не обыграли футбольный клуб «Смена»Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В финале футболисты-профессионалы подарили коллегам-любителям несколько мячей, фирменные футболки и три пары бутсов. Заключенные отдарились нардами и прочим хенд-мейдом. Команды договорились в ближайшее время провести матч-реванш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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