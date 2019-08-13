Невыживший: В Хабаровском крае огромный медведь-людоед растерзал грибника

ЧЕРНЫЕ ГРУЗДИ

ЧП произошло 12 августа в пятистах метрах от поселка Сулук Верхнебуреинского района. Примерно в половине девятого утра путейцы, квартирующие в Сулуке, отправившись на работу, обнаружили на дороге следы расправы – всю ее заливала кровь. Кровавые следы тянулись к левой обочине, где лежало растерзанное тело пожилого человека, в пыли были видны следы борьбы, рядом в кустах ревел и бросался на людей огромный медведь, вся морда которого была измазана человеческой кровью.

- Когда мне позвонили и сказали, что стряслась беда, я тут же взял карабин и выехал на место происшествия, - рассказывает Сергей Рябов, глава администрации Сулукского сельского поселения. – Там увидел дорожных рабочих, на обочине лежало тело, на самой дороге шляпа и темные очки со сломанной дужкой, рядом с телом поломанный столовый нож – им, наверное, погибший человек собирался срезать грибы, и пакет. Медведь лежал чуть поодаль, мертвый – его кто-то застрелил. Рабочие так и не признались, кто это сделал, мол, пришли, а медведь уже был убит. Лицо погибшего человека осталось целым – его сразу же удалось опознать. Им оказался первостроитель нашего поселка Александр Михайлович. Зрелище было жуткое. Медведь не только убил его, но и пытался съесть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/725606" frameborder="0"></iframe> Медведь-людоед 1.

Александру Михайловичу было 66 лет, мужчина в самом расцвете сил – как говорят односельчане. Человек однозначно положительный, глава совета ветеранов, создатель женского хора, добрый и отзывчивый. В поселке у него был свой небольшой бизнес – магазинчик. Не так давно он из северного Сулука собрался переехать южнее – в Вяземск, купил дом, перевез туда жену. В Сулук он вернулся за справкой, буквально за два дня до гибели.

- Накануне он ко мне подходил, договорились, что встретимся в 10 утра 12 августа, оформим все документы. Зачем он пошел в лес - ума не приложу, - делится глава поселка. - В день гибели в полвосьмого утра его встретила женщина, по ее словам Александр Михайлович шел налегке, в руках были нож и пакет. Сказал – за грибами, есть у него секретная полянка в лесу, где растут черные грузди. Вот на эту «плантацию» он и отправился. Кто же знал, что все так обернется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/725608" frameborder="0"></iframe> Медведь-людоед 2.

СТРАННЫЙ МЕДВЕДЬ

Чем дольше разговариваешь с местными обитателями, тем страннее выглядит эта история с медведем. Слишком много в ней нестыковок и даже… мистики.

Во-первых, все как один жители Сулука утверждают, что медведей в поселке не видели уже лет двадцать, мол, нечего им там делать, вот и не ходят.

Во-вторых, август - не то время, чтобы медведи на кого-то нападали. Еды в тайге множество: ягоды, грибы, рыба – всего в изобилии. Зачем хищнику рисковать и идти в поселок?

В третьих, вскрытие животного показало, что он был сыт – желудок хищника был набит, что называется, под завязку дарами тайги. Тем не менее после убийства человека он сразу же принялся его поедать. Это тоже не характерно для медведей, тем более наевшихся до отвала. Обычно они, как утверждают охотники, убив добычу, прикапывают ее и возвращаются, только когда появится «душок».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="704" height="1280" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/725612" frameborder="0"></iframe> медведь-людоед 3.

Этот косолапый людоед нарушил сразу все медвежьи принципы. Ну, и напоследок - грибник почему-то знал, что погибнет от лап медведя.

- Когда я позвонил его жене, чтобы сообщить скорбную новость, - продолжает Сергей Рябов. - Та призналась, что перед походом в лес Александр сначала позвонил ей. Сказал, что пойдет по грибы, телефон с собой брать не будет, поскольку боится потерять. Как вернется из леса – перезвонит, а если звонка не будет, значит, его сожрал медведь! Представляете? Как так? Как он мог это знать? Я бы понял, если бы он оружие с собой взял, но шел с одним кухонным ножом. Непонятно и то, почему нож поломан – лезвие лопнуло, но крови на нем нет. Весь поселок недоумевает, как рядом оказался медведь и почему он напал на грибника. Мы с охотоведами обошли окрестности, рядом никаких помоек – ничего такого, что могло бы привлечь хищника.

Сейчас с этим делом разбираются следователи. По факту смерти проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.