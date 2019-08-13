Жителей Хабаровского края ждет интересная предвыборная гонка

В 2018 году Хабаровский край показал свой дальневосточный характер. И выбрали себе нового губернатора. К нынешней кампании по выборам депутатов Государственной думы от Хабаровского края приковано не меньшее внимание.

О ВЫБОРАХ

Восьмого сентября в нашем регионе жители будут выбирать депутатов Хабаровской городской думы, Законодательной думы Хабаровского края и одного депутата Государственной думы РФ. На место в Госдуме претендуют 10 кандидатов.

- Особенностью выборов в Государственную думу по 70-му Комсомольскому округу является то, что потенциальными лидерами предвыборной гонки стали певица Вика Цыганова от партии «Единая Россия» и политолог Николай Платошкин, представитель КПРФ. Они оба являются людьми медийными, но их известность, скорее, федеральная. Виктория Цыганова позиционирует себя как «дочь Хабаровского края». У нее высокий рейтинг узнаваемости. Николай Платошкин по этому показателю ей уступает, несмотря на то, что в последний год его старательно «раскручивают» в СМИ, и он стремительно обретает репутацию политического шоумена «из ящика». Местных кандидатов, выдвинутых другими партиями, известными людьми назвать можно с определенной натяжкой. Большинству избирателей их имена ни о чем не говорят, - считает Валерий Прохоров, политолог, заместитель директора АНО «Центр прикладных исследований и программ».

Между тем, кандидаты пытаются завоевать любовь народа разными способами. Коммунист Николай Платошкин еще до приезда в Хабаровск обрушился с критикой на народного кандидата Фургала, во всеуслышание называв главу региона предателем.

О КАНДИДАТАХ

- Из всех кандидатов в Госдуму наиболее известные, безусловно, Виктория Цыганова и Николай Платошкин. Платошкин строит свою кампанию на тотальной критике: в частности, резко, на грани грубости критикует губернатора Сергея Фургала. Учитывая высокий рейтинг губернатора, это вряд ли добавляет ему политических очков. Свою роль играет и то, что Платошкин воспринимается как «московский гость». У Виктории Цыгановой, по крайней мере, есть хабаровские корни. Есть вероятность, что часть избирателей увидит в ней «свою», - говорит Олег Матвейчев, политолог, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

На фоне заявлений Платошкина партия КПРФ поспешила заявить, что все, что он говорит – его личная позиция.

- У КПРФ из-за «неконтролируемого» кандидата проседает рейтинг. Платошкин ведет себя как футбольный комментатор. Он без разбора критикует все и всех, но не предлагает конкретных вариантов решения. Звучат популистские высказывания и проекты, которые невозможно воплотить в жизнь. А вот с Цыгановой наоборот: она показывает хорошие и конструктивные отношения с политиками, независимо от их партийной принадлежности. Она в хороших отношениях и с коммунистом Геннадием Зюгановым, и с представителем ЛДПР Сергеем Фургалом. Несмотря на то, что она беспартийная, она скорее положительно влияет на общий рейтинг «Единой России» в регионе,- считают эксперты.

В любом случае жителей Хабаровского края ждет интересная предвыборная гонка, а кто придет к финишу первым, узнаем 8 сентября.

В Госдуму от Комсомольского одномандатного округа баллотируются следующие кандидаты: выдвинутая «Единой Россией» певица Вика Цыганова, Татьяна Ярославцева от партии «Справедливая Россия», Николай Платошкин от КПРФ, Андрей Швецов от «Партии Роста», Андрей Петров от «Зеленых», Иван Пиляев от ЛДПР, Владимир Титоренко от партии «Коммунисты России», Олег Котов от «Патриотов России», Николай Евсеенко от «Партии пенсионеров» и Владимир Воробьев от партии «Родина».