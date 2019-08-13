2019-08-14T08:30:29+03:00
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В Хабаровске появилась своя женская сборная по хоккею с мячом

Прямой эфир 14 августа на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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В Хабаровске появилась своя женская сборная по хоккею с мячомВ Хабаровске появилась своя женская сборная по хоккею с мячомФото: Борис КОКУРИН
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Хоккей с мячом по силам освоить хабаровчанкам. В краевом центре появилась своя сборная, которая уже приступила к тренировкам на льду. Девушки намерены развеять все стереотипы о том, что держать клюшку в руках только дело мужское. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - вратарь Дарья Агаркова и тренер Руслан Шувалов. С 8 утра поговорили на перспективу и узнали, когда девчонки будут готовы встать на коньки и разгромить первого соперника.

В Хабаровске появилась своя женская сборная по хоккею с мячом Фото: Ульяна КОСКИНА

В Хабаровске появилась своя женская сборная по хоккею с мячомФото: Ульяна КОСКИНА

А в следующем часе к разговору присоединилась генеральный директор «ЖКХ-групп» Ольга Беленькая. Обсудили на какие коммунальные услуги могут рассчитывать жильцы аварийных домов, которых ждет расселение.

Услуги ЖКХ доступны для жильцов аварийных домов Фото: Ульяна КОСКИНА

Услуги ЖКХ доступны для жильцов аварийных домовФото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск Эфир 14_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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