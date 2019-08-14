Педагог, накрывшая своим телом девочку во время авиакатастрофы в Хабаровском крае, посмертно получила награду

Катастрофа произошла 15 ноября 2017 года. Ничего не предвещало беды, небольшая авиетка местных авиалиний Л-410 заходила на посадку в Нелькан, на борту было семь человек, в том числе два опытнейших пилота. Погода хорошая, небо чистое, видимость отличная. Вдруг в двух километрах от полосы самолет заложил странный вираж и камнем рухнул на землю.

Сотрудники аэропорта бросились к месту крушения. К сожалению, никто из летевших на борту не выжил, кроме крохотной девочки Жасмины. Когда спасатели стали осматривать покореженный салон, то услышали слабый плач - девочка находилась под сиденьями, сложенными «домиком», рядом лежала педагог-психолог нельканской школы Ольга Лапоникова.

Педагог, накрывшая своим телом девочку во время авиакатастрофы в Хабаровском крае, посмертно получила государственную наградуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как утверждают специалисты, именно благодаря Ольге трехлетняя девочка смогла выжить. Учительница перед посадкой крепко пристегнула малышку к креслу, а когда самолет стал падать, еще и накрыла ее собой. Когда жители поселка об этом узнали, они подписали ходатайство, в котором попросили наградить педагога.

Спустя почти два года указ о награждении Ольги Лапониковой медалью «За спасение погибавших» был подписан.

- Жители Нелькана выступили с инициативой о награждении учительницы местной школы государственной наградой. Ольга Лапоникова проживала в селе с детства. Окончив Педагогический университет, она долгое время работала в Нелькане инспектором по делам несовершеннолетних, а потом перешла в местную школу на должность педагога-психолога, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Педагог, накрывшая своим телом девочку во время авиакатастрофы в Хабаровском крае, посмертно получила государственную наградуФото: Комсомольская правда

Как рассказывают в поселке, Ольга Лапоникова была человеком удивительным: спокойным, добрым, рассудительным, готовым всегда прийти на помощь. В том, что она сопровождала чужого ребенка, нет ничего необычного - это частая практика в таких отдаленных поселках, куда добраться с большой земли можно только по воздуху. Перелеты обходятся дорого (билет до Нелькана стоит около 10-12 тысяч рублей), и если надо отправить ребенка на лето к бабушке, то проще попросить присмотреть за ним какого-нибудь пассажира. Тем более что Нелькан поселок небольшой, там живет всего около 700 человек, и все друг друга отлично знают.

- В селе очень рады, что Ольга наконец получила награду - все за это выступали, ее помнят, - поделилась Елена Леонтьева, бабушка Жасмины. - Огромная ей благодарность за спасенную внучку, мы всегда будем ее помнить.

После падения самолета единственная выжившая Жасмина Леонтьева проходила лечение в Хабаровске (девочка тогда сломала ногу и получила сотрясение мозга), сейчас она чувствует себя хорошо, учится в школе, все так же любит рисовать и совсем не боится самолетов.