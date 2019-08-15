Выходной подвигу не помеха: хабаровский полицейский спас двоих утопающих

Побережье Амура в окрестностях поселка Виноградовка - одно из самых популярных мест отдыха хабаровчан. Сюда приезжают семьями и дружескими компаниями. Рыбачат, устраивают пикники, загорают и купаются, отмечают праздники и просто наслаждаются единением с природой. Но для одной из компаний, приехавшей на берег 22 июня, веселое времяпрепровождение едва не обернулось трагедией.

СПАСЕНИЕ СПАСАЮЩИХ

Амур - река с характером, и даже спокойная вода таит в себе множество опасностей, таких, как внезапные обрывы дна, омуты и водовороты. В такую водяную воронку и попал пес одного из отдыхающих. На помощь домашнему любимцу поспешили двое мужчин, но коварный водоворот затянул и их. Супруга одного из утопающих побежала по отдыхающим с просьбой о помощи, и в одной из соседних компаний на призыв женщины откликнулся молодой мужчина. Это был лейтенант полиции Алексей Карасев.

- Мы приехали отмечать день рождения товарища, - вспоминает этот день Алексей. - Собрались большой компанией, человек двадцать, с ночевкой. Как раз ставили палатки, тент натягивали. Подбежала женщина, говорит, там люди тонут. Мы смотрим, два парня на одном месте бултыхаются. Там рядом бетонная конструкция какая-то, может быть, водосброс - не знаю. Видимо, она и образовала водоворот. Вот в нем они и крутились. Людей на берегу много было, но никто помогать не спешил. Катера мимо проезжали, мы им покричали, но тем, видимо, из-за шума моторов нас не слышно было. Пришлось действовать самим.

СИТУАЦИЯ БЫЛА КРИТИЧЕСКАЯ

Мужчины устали бороться с водной стихией и счет шел на минуты. Алексей сориентировался мгновенно.

- Я служил срочную службу на Черноморском флоте, - рассказывает Алексей. - Науку спасения на водах затвердил накрепко. Вот и пригодились старые навыки. Подхватил десятилитровую бутылку для воды, привязал веревку и полез в реку. Вода была ледяная. И глубоко - до дна я не доставал.

Алексей подплыл к парням. Кинул импровизированный поплавок одному, подхватил другого, совсем обессиленного, под руки. Друзья лейтенанта вытянули их на берег. Как признается сам герой, особого значения своему поступку он не придал.

- По выходу на службу проинформировал, конечно, руководство, - говорит Алексей. - На этом все. А недели через три подошла начальница - пиши, говорит, Карасев, рапорт о происшествии. Оказалось, жены спасенных письмо написали.

Решением руководства УМВД Хабаровского края старший инспектор отдела по вопросам эмиграции Центрального района УМВД лейтенант Алексей Карасев представлен к ведомственной медали «За смелость во имя спасения».