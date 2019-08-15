2019-08-15T08:15:03+03:00
Спорт

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией»

Клуб из Саранска размочил сухую серию армейцев при помощи погодных условий [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией»Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Этот вечер для армейцев назвать томным не получится при всем желании. Сильный дождь, скользкий газон, лужи и соперники, которые хоть и стояли внизу турнирной таблицы, но технически лучше справились с форс-мажором в виде отвратительных погодных условий.

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Игра не задалась с первых же секунд, мяч на мокром поле жил собственной жизнью, и все попытки команд играть в пас наталкивались на законы физики – в лужах снаряд тормозил и непредсказуемо менял траекторию.

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Одним из первых это ощутил Артемий Малеев, вышедший один на один с вратарем «Мордовии». Наверное, надо было бить сразу, но Артемий решил подойти ближе, чтобы наверняка. Мяч имел собственное мнение и осел в воде, в то время как футболист продолжил бежать по направлению к воротам.

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Первыми счет открыли саранцы. Мяч со «стандарта» на 14 минуте забил защитник «Мордовии» Александр Теняев, второй в ворота хабаровчан на 58 минуте матча отправил нападающий гостей Виктор Сергеев, и только на 67 минуте хабаровчане смогли ответить. Гол забил защитник армейцев Николай Зайцев.

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- В первом тайме мы пропустили со стандарта, после чего пошли вперёд и весь второй тайм просидели на воротах соперника. В итоге «Мордовия» воспользовалась этим, сумела провести быструю контратаку и забила второй мяч, на который мы смогли ответить лишь одним голом. Вообще, сегодня был не футбол, а водное поло, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Техничные игроки на этом поле были бесполезны, так как мяч постоянно застревал в лужах. Поэтому и старался выпускать высоких футболистов.

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Ставка сыграла, если в первом тайме верховые единоборства хабаровчане проигрывали, то рослый Николай Зайцев сумел «размочить» счет. Также наставник армейцев отметил, что к судейству претензий не имеет, в отличие от погоды.

- Без комментариев. Это не футбол, - завершил пресс-конференцию Алексей Поддубский.

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Это не футбол: главный тренер «СКА-Хабаровска» объяснил, почему команда провалила игру с «Мордовией»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Тем не менее сейчас, после третьего поражения в сезоне, «СКА-Хабаровск» находится на 9 строчке турнирной таблицы. «Мордовия», заработав три очка, поднялась на 15 место. Следующий матч армейцы проведут в Нижнем Новгороде с еще одним аутсайдером турнира.

Гол Николая Зайцева.ФК "СКА-Хабаровск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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