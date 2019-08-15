2019-08-15T10:07:27+03:00
Происшествия

От речного пункта пропуска в Хабаровске отбуксировали дебаркадеры

Из-за высокого уровня Амура оставлять суда на месте стало слишком опасно
Ксения ТУРТЫГИНА
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Буксир потащил веранду на временную стоянку на Большом Уссурийском острове.Буксир потащил веранду на временную стоянку на Большом Уссурийском острове.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Сегодня, 15 августа, от речного таможенного пункта пропуска в Хабаровске отбуксировали причальную группу судов – два дебаркадера и две веранды. Как объяснили речники, при высокой воде оставлять их нельзя, быстрое течение может снести их и завалить друг на друга.

Разбор причальной группы начали с веранды - крайняя слева на фото. Фото: Владимир ЗЕНКОВ

Разбор причальной группы начали с веранды - крайняя слева на фото.Фото: Владимир ЗЕНКОВ

К тому же пункт пропуска пока закрыт, ведь из-за наводнения речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем временно прекращено.

Операция по буксировке началась в 11:30 и продолжаться будет до вечера: все суда удерживают шесть швартовых канатов, плюс они сцеплены между собой для устойчивости.

Дебаркадер.Ксения ТУРТЫГИНА

Речникам предстояло снять с кнехтов шесть швартовых канатов. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Речникам предстояло снять с кнехтов шесть швартовых канатов.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Каждый канат длиной больше сотни метров и весит минимум 150 килограммов. Чтобы отдать один швартовый, понадобилось около сорока минут и усилия восьми человек: канаты натянуты так, что стоять рядом опасно – стальной конец может сбить с ног.

Первой отцепили веранду – старожилы Хабаровска наверняка вспомнят, как в тучные годы эти несамоходные суда возили толпы дачников и отдыхающих на левый берег. Рядом с верандой стоял под парами буксир «Стрежень», чтобы отбуксировать ее к Большому Уссурийскому острову.

Дебаркадер 2.Ксения ТУРТЫГИНА

Команда буксира "Стрежень" наготове: веранду нужно быстро и аккуратно привязать к буксиру, пока ее не унесло течением. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Команда буксира "Стрежень" наготове: веранду нужно быстро и аккуратно привязать к буксиру, пока ее не унесло течением.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

- В обычной штатной ситуации тросы просто отцепляются на берегу. А сейчас берег притоплен, канаты под водой, поэтому процесс усложнен. Сделаем несколько рейсов, по одной единице будем отводить – вот, буксир стоит. Уходим на Большой Уссурийский в район Чумки. Там крепим судно, потом возвращаемся за следующим. Как долго суда будут там оставаться, сказать сейчас сложно. Когда Амур опустится до 550 сантиметров, тогда вернемся, - прокомментировал Олег Жувагин, заместитель генерального директора АО «Хабаровскводтранс».

Дебаркадер 4.

Первое судно отправилось в затон, на очереди - еще три. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Первое судно отправилось в затон, на очереди - еще три.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По словам Олега Николаевича, самое сложное для буксировки судно – дебаркадер. У него большая парусность – площадь поверхности, а сегодня ветрено, к тому же ожидается усиление ветра. Однако речники готовы к возможным нештатным ситуациям - в конце концов, такую работу они выполняют дважды в год – перед началом навигации и по ее завершении.

Дебаркадер 3.Ксения ТУРТЫГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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