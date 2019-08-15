2019-08-16T07:43:58+03:00
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Ввоз свиней в Хабаровский край под запретом: из-за африканской чумы ввели режим ЧС

Прямой эфир 16 августа на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Ввоз свиней в Хабаровский край под запретом: из-за африканской чумы ввели режим ЧСВвоз свиней в Хабаровский край под запретом: из-за африканской чумы ввели режим ЧСФото: Борис КОКУРИН
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Африканская чума свиней подбирается к Хабаровскому краю из Приморья. В фермерских подворьях региона уже проводят вакцинацию, также на трассе Хабаровск-Владивосток выставлен ветеринарный пост. Там специалисты проверяют сопроводительные документы на мясную продукцию. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела организации проведения карантинных мероприятий и лечебной работы Марина Данилова. С 8 утра узнали, какие территории специалисты взяли под особый контроль, есть ли в крае заболевшие животные и опасна ли чума свиней для людей.

Ввоз свиней в Хабаровский край под запретом: из-за африканской чумы ввели режим ЧС Фото: Ульяна КОСКИНА

Ввоз свиней в Хабаровский край под запретом: из-за африканской чумы ввели режим ЧСФото: Ульяна КОСКИНА

А в следующем часе узнали, как помочь собраться в школу детям из малоимущих семей, зачем в срочном порядке жителям Хабаровска ставят прививки и какая погода ждет нас на выходных. Настраивайтесь на волну 88,3 FM.

Хабаровск Эфир 16_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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