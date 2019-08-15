2019-08-15T12:40:06+03:00
Общество

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили двух зампредов губернатора

Новые должности в правительстве получат Юрий Золочевский и Владимир Хлапов
Борис КОКУРИН
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили двух зампредов губернатораДепутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили двух зампредов губернатораФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Юрий Золочевский, проработавший около 20 лет на руководящих должностях в финансовой сфере, в краевое правительство попал не так давно – в феврале 2019 года, но уже успел себя неплохо зарекомендовать. В качестве заместителя зампреда, он курировал такие значимые для региона проекты, как запуск информационной системы «Кедр», которая позволяет оперативно проводить анализ лесоизменения по спутниковым снимкам, строительство волоконно-оптической линии связи в отдаленных районах края, передачу дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре в федеральную собственность, что позволило сэкономить значительные средства из краевого бюджета на ее содержание.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили двух зампредов губернатора Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили двух зампредов губернатораФото: Законодательная дума Хабаровского края

Должность, которую займет Юрий Золочевский, одна из ключевых в Хабаровском крае – первый заместитель председателя правительства региона по экономическим вопросам, он будет курировать четыре министерства и комитет по ценам и тарифам. Естественно, что народные избранники захотели больше узнать о том, какой он видит свою будущую работу. Вопросов к кандидату было множество и многие напрямую касались перспектив развития нашего региона.

- Мы, общественность, предприниматели, ученые очень много работали над формированием вопросов, которые должны быть включены в национальную программу развития Дальнего Востока, но сегодня мы видим, что многие из них остались за рамками данной программы, в нее попала лишь малая доля всех наших предложений, - отметила Елена Ларионова, депутат Законодательной думы Хабаровского края. – Планируете ли Вы в дальнейшем работать над тем, чтобы как можно больше этих вопросов были включены в национальную программу? Тем более что есть еще пара месяцев до того, как она будет принята.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили двух зампредов губернатора Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили двух зампредов губернатораФото: Законодательная дума Хабаровского края

Ответ был краток: «Да, конечно». Как оказалось, в планах у зампреда достаточно тесная работа с Минвостокразвития. Претендент заверил депутатов, что все предложения, собранные ими от жителей края, обязательно будут учтены.

Второй кандидат Владимир Хлапов,который претендует на должность первого зампреда – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края. В его ведении будет самый широкий спектр вопросов, напрямую касающийся деятельности регионального правительства.

В его планах тотальная оптимизация правительственного аппарата и подведомственных учреждений – и первым пунктом стоит сокращение численности чиновников. Как отметил Владимир Хлапов, в 2009 году в правительстве работало 1300 человек, однако к октябрю 2017 года их количество выросло в два раза. Что касается подведомственных учреждений, то из бюджета края на них тратится около 30 миллиардов рублей, хотя, по мнению кандидата, многие из них дублируют функции, а значит, тоже пойдут под нож оптимизации.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили двух зампредов губернатора Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили двух зампредов губернатораФото: Законодательная дума Хабаровского края

- Если сократить расход хотя бы на 10 процентов – то можно десять детских садиков построить, - подчеркнул Владимир Хлапов.

После всестороннего обсуждения планов, депутаты согласовали кандидатуры претендентов.

- Решение принято, ваши кандидатуры согласованы, - отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, и поблагодарил выступающих за подготовленные ответы на вопросы, заданные на заседании профильного комитета, в частности, о «прорывных» планах по привлечению в край инвесторов и новых инструментах в этой деятельности, о необходимости поддержки в улучшении инвестиционной привлекательности региона на законодательном уровне.

- Мы желаем вам успешной работы на благо всех жителей Хабаровского края и, что немаловажно, - взаимодействия с депутатским корпусом. Уверен, что это взаимодействие будет конструктивным и плодотворным, - подчеркнул Сергей Луговской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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