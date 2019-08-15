Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровске

Тайфуны в Хабаровском крае разгулялись вовсю. На сегодня и завтра метеорологи прогнозируют сильные ливневые дожди и усиление ветра до 22 метров в секунду. Это прощальный подарок тайфуна «Лесима», покидающего просторы края. На смену ему из Японии движется тайфун «Кросс». Его влияние в большей степени ощутят на себе жители Ванино и Советской Гавани, однако достанется и южным и центральным районам Хабаровского края.

- Предположительно за период 16-17 августа на территории края выпадет от 50 до 70 миллиметров осадков, - прокомментировали в Дальневосточном УГМС . - Порывы северо-восточного ветра в Хабаровске достигнут 20 метров в секунду. Дождевые массы также окажут влияние на осложнение паводковой обстановке в регионе.

В связи со сложной погодной обстановкой в городе объявлено штормовое предупреждение. Все службы приведены в повышенную готовность.

- Мы работаем в соответствии с режимом ЧС, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Держим на контроле паводковую ситуацию во всех районах края, продолжаем патрулирование затопленных территорий. Со штормом тоже справимся.

МЧС призывает жителей к бдительности, соблюдению мер безопасности и просит по возможности не покидать свои дома.