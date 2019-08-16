2019-08-16T07:34:00+03:00
Происшествия

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и ее временно закрыли для движения автомобилей

Уровень воды поднялся из-за перекрытых по случаю наводнения ливневок [фото]
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейХабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Хабаровск, как тришкин кафтан – пока латают в одном месте, дыра образуется в другом. Так получилось и сегодня - из-за неожиданно нагрянувшего тайфуна, о котором синоптики предупреждали еще в понедельник, улица Флегонтова превратилась в бурную горную реку.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилей Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

Дело в том, что в преддверии очередной волны паводка муниципальные службы перекрыли ливневные коллекторы, однако вода, которая, как известно со слов легендарного Гроо, под воздействием гравитации имеет свойство течь вниз, нашла свой способ, как досадить горожанам и коммунальщикам.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилей Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

Уровень воды на улице, по рассказам очевидцев, поднялся выше 70 сантиметров. Форсируя водную преграду, водители теряют номера, бамперы и нервы, ежеминутно ожидая гидроудара, а пешеходы закатывают штаны, практически вплавь достигая цели. Во избежание неприятностей администрация города решила проблемную улицу временно закрыть.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилей Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

Вообще-то на этот случай воду из городской инфраструктуры должны откачивать мощные насосы. Надо отдать должное - такой стоит в районе арены «Ерофей» и даже работает в круглосуточном режиме, но его мощности явно не хватает.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилей Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

- Вчера, 15 августа, как только начался дождь, мы еще подключили три мотопомпы. Все установки работали без перерыва всю ночь под контролем бригады специалистов,- рассказал Петр Слюсарь, главный инженер МУП «Горсвет».

Также сейчас в район ливневых коллекторов перебрасывают еще несколько мощных насосных установок.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилей Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

- За два дня в Хабаровске выпало 55 миллиметров осадков. И сейчас нам не так страшен Амур, как циклон, во власти которого оказался город. Ливневые колодцы в районе улицы Флегонтова переполнены. Уже решен вопрос об установке возле арены «Ерофей» насоса мощностью в 2300 кубометров воды в час. Сегодня к вечеру он будет выставлен на позиции, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилей Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

Также насосы работают в районе улицы Запарина - они регулируют уровень воды в затоне, на давая ей залить улицы Ремесленную, Юнгов и Шевчука.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском крае все чаще находят поддельные пятитысячные купюры
Хабаровские спасатели вернулись из Амурской области, где проходил паводок
Небезопасным детским лагерем заинтересовались следователи в Хабаровском крае
В Хабаровском крае набирают волонтеров для ликвидации последствий паводка
В Хабаровске подтоплены несколько улиц на Красной речке
В ЕАО разыскивают очевидцев дорожной аварии в поселке Птичник
В Еврейской автономии китайцев научат вести бизнес по-русски
Дорожная авария унесла жизнь пенсионера в Хабаровске
Еду и воду подтопленцам в ЕАО привозят на плавающих военных транспортерах
Председатель ТСЖ в Хабаровском крае заплатила штрафы и заработала уголовное дело
В Комсомольске нужна помощь волонтеров в защите города от паводка
«Агростартап» поможет освоить больше 30 миллионов рублей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае нацелились на новый «золотой» рекорд, несмотря на паводки
В Комсомольске до неблагоприятного явления паводка осталось 15 сантиметров
С клиента в ритуальном агентстве взяли лишние деньги в Хабаровском крае
Проезд большегрузов ограничили на дороге к поселку Мухен в Хабаровском крае
Большой воде не дали уничтожить урожай и повредить дом сельчанки в ЕАО
В Амурске ограничили проезд по подтопленной дороге
Аграрий в Еврейской автономии умудрился почти утопить соевые поля
В Хабаровске ушлый вор орудовал в грузовиках, пока водители занимались товаром
Уровень Амура в Хабаровске 16 августа 2019: вода поднялась до 576 сантиметров
В Хабаровске круглосуточно откачивают дождевые стоки