Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и ее временно закрыли для движения автомобилей

Хабаровск, как тришкин кафтан – пока латают в одном месте, дыра образуется в другом. Так получилось и сегодня - из-за неожиданно нагрянувшего тайфуна, о котором синоптики предупреждали еще в понедельник, улица Флегонтова превратилась в бурную горную реку.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

Дело в том, что в преддверии очередной волны паводка муниципальные службы перекрыли ливневные коллекторы, однако вода, которая, как известно со слов легендарного Гроо, под воздействием гравитации имеет свойство течь вниз, нашла свой способ, как досадить горожанам и коммунальщикам.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

Уровень воды на улице, по рассказам очевидцев, поднялся выше 70 сантиметров. Форсируя водную преграду, водители теряют номера, бамперы и нервы, ежеминутно ожидая гидроудара, а пешеходы закатывают штаны, практически вплавь достигая цели. Во избежание неприятностей администрация города решила проблемную улицу временно закрыть.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

Вообще-то на этот случай воду из городской инфраструктуры должны откачивать мощные насосы. Надо отдать должное - такой стоит в районе арены «Ерофей» и даже работает в круглосуточном режиме, но его мощности явно не хватает.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

- Вчера, 15 августа, как только начался дождь, мы еще подключили три мотопомпы. Все установки работали без перерыва всю ночь под контролем бригады специалистов,- рассказал Петр Слюсарь, главный инженер МУП «Горсвет».

Также сейчас в район ливневых коллекторов перебрасывают еще несколько мощных насосных установок.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

- За два дня в Хабаровске выпало 55 миллиметров осадков. И сейчас нам не так страшен Амур, как циклон, во власти которого оказался город. Ливневые колодцы в районе улицы Флегонтова переполнены. Уже решен вопрос об установке возле арены «Ерофей» насоса мощностью в 2300 кубометров воды в час. Сегодня к вечеру он будет выставлен на позиции, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Хабаровск поплыл: Улица Флегонтова превратилась в реку и временно закрыта для движения автомобилейФото: Администрация Хабаровска

Также насосы работают в районе улицы Запарина - они регулируют уровень воды в затоне, на давая ей залить улицы Ремесленную, Юнгов и Шевчука.