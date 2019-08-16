Чем заняться хабаровчанину в Находке: путеводитель по приморскому отдыху

Глядя на неутешительные прогнозы синоптиков, трудно представить себе, что совсем рядом теплое море и нежащиеся на пляжах беззаботные отдыхающие. А между тем, всего в тысяче километров от Хабаровска, втиснутая между двумя заливами, омываемая теплым Японским морем, спряталась Находка.

ПОЕХАЛИ?

Удобнее всего добираться до Находки на поезде. Рейс "Хабаровск-Тихоокеанская" отправляется из краевой столицы каждый вечер, так что сразу после окончания рабочего дня можно загрузиться в поезд и отправиться навстречу отдыху. Некоторые, кстати, так и поступают: садятся в вагон вечером в пятницу, а в понедельник с утра (обратный рейс "Тихоокеанская-Хабаровск" прибывает в 9 утра) снова на рабочем месте! Правда, если вы планируете свой отдых в таком формате, о билетах стоит побеспокоиться заранее. Во всех остальных случаях проблем с проездными документами в кассах нет. При выборе места обратите внимание на класс вагона, привычные плацкарт и купе имеют разный уровень удобств. Особенно на этом стоит остановиться любителям бюджетных перемещений. Часть вагонов плацкартного типа оснащены биотуалетами и кондиционерами. Согласитесь, проще доплатить двести рублей и ехать, наслаждаясь комфортной температурой воздуха, чем надеяться на открытые окна и лояльность проводника. Стоимость билетов вполне по карману: от 2000 рублей в плацкарте до четырех в купе. Для детей до пяти лет проезд без предоставления места — бесплатный. Дети от пяти и старше путешествуют за половинную стоимость и на собственных полках. Школьникам рекомендуется запастись ученическими справками.

Кореспондент КП протестировал на профпригодность пляжи НаходкиФото: Евгения МОЛОТОВА

Кстати, даже если вам не повезло, и на желаемую дату билетов до Находки нет, можно добраться с пересадкой: поездом до Владивостока, куда их ходит гораздо больше, чем один, а потом четыре часа автобусом до Находки по живописным приморским серпантинам - и вы на месте.

ЗАЖИВЕМ!

Находка — типичный портовый город, весьма дружелюбный к приезжим. В ее окрестностях множество баз отдыха и палаточных городков, добраться до которых не составляет особого труда. На помощь придут таксисты и маршрутки (некоторые дежурят прямо на вокзале) и даже рейсовые автобусы. Последние, впрочем, прямо до пляжей не доезжают, так что от остановки до места отдыха (и обратно!) придется добираться пешим ходом. Можно просто снять квартиру в городе или дачный домик в шаговой доступности от понравившегося вам пляжа, воспользовавшись соцсетями или сервисом бесплатных объявлений. Таких предложений масса. Соответственно, будет отличаться и цена. И, наконец, можно остановиться в хостеле или гостинице, коих в Находке множество.

За место для палатки в оборудованном лагере придется выложить 200 - 300 рублей в сутки. Цена за двухместный домик стартует от 1500 рублей. Ценник на прочее жилье зависит от фантазии владельца и вашего умения договариваться. В целом, можно подыскать жилье на любой вкус и кошелек.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПЛЯЖАМ

Пляжей в Находке превеликое множество, и все они очень разные. Наиболее чистые - в заливе Восточный. К примеру, поселок Приисковый и одноименная бухта — чистейшая вода и галечный пляж, идеально подходящие места для дайвинга и рыбалки. Бухта Золотари: черный вулканический песок, развитая инфраструктура - прекрасное место для загара и семейного отдыха.

Отдельно следует упомянуть ветерана находкинского отдыха — бухту Антарес. Это одна из старейших баз отдыха, на территории которой нашлось место яхт-клубу, прокату спортивного и пляжного инвентаря и целой сети кафе и ресторанчиков. Недостатков здесь ровно три: очень плохая дорога, очень мелкая бухта и неоправдано высокий ценник. Так, за поллитровую бутылку воды в местном кафетерии с вас возьмут от 80 до 140 рублей. Так что, либо берите все с собой, либо готовьтесь раскошелиться. В остальном, пологий песчаный берег и мелководье идеально подходят для отдыха с детьми.

Кореспондент КП протестировал на профпригодность пляжи НаходкиФото: Евгения МОЛОТОВА

Для тех, кто не любит шумных соседей, идеальным местом отдыха станет бухта Отрада, называемая местными также сто пятый пляж (по номеру стоящей в этих местах ранее колонии). Маленькая уютная бухта, песок вперемешку с галькой, источники проточной и технической воды, кабинки для переодевания, кафе с вменяемым ценником. Места, подходящие как для дайвинга, так и для пляжного отдыха. Ваше уединение нарушит только квартирующий неподалеку детский лагерь. Дорога также оставляет желать лучшего — длинная, извилистая и только местами асфальтированная.

Залив Находка местные жители не одобряют. Единственный, по мнению аборигенов, достойный внимания пляж - на мысе Астафьева, откуда, собственно, и пошла есть-быть земля находкинская. Возле самого спуска в бухту остановка общественного транспорта, так что место может оказаться отличной альтернативой для тех, кто решит остановиться в городе, не утомляя себя прелестями загородного быта. К пляжу ведет четырехпролетная лестница вполне приличного качества, а сам он крошечный. Вода выше всяких похвал, но никаких дополнительных удобств не предусмотрено. Все придется взять с собой. А маленьких детей лучше оставить дома.

НЕПОГОДА НЫНЧЕ В МОДЕ

Если разгул стихии не позволяет предаваться пляжным радостям, не беда. В Находке есть на что посмотреть и без морских утех. Большой торгово-развлекательный центр, квартирующий в бывшем стадионе, где можно не только прикупить что-нибудь нужное, но и организовать детский досуг на развлекательных площадках и в контактном зоопарке, полюбоваться на плавающих в фонтане рыбок и многочисленные, расставленные в самых неожиданных местах, статуи, быстро перекусить или с толком пообедать. Кинотеатры и музеи. Сад дружбы и русско-армянская аллея. Набережные и видовые площадки. Находка готова предоставить своим гостям развлечения на все случаи жизни. И помните, приморская погода переменчива - и если в одной части города идет дождь, совсем не значит, что на другой стороне залива вы не найдете солнышка.

Кореспондент КП протестировал на профпригодность пляжи НаходкиФото: Евгения МОЛОТОВА

ПОЕДЕМ ПОЕДИМ?

Находкинский общепит суров. Привычных хабаровчанам столовых нет. Совсем. Их с успехом заменяют фудкорты в больших супермаркетах, где еду продают на вес. За небольшую стоимость (от 150 до 200 рублей в зависимости от аппетита), можно заполучить горячее и салат, которых вполне хватит на сытный обед. Большим успехом пользуются шашлычные, однако местные рекомендуют брать шашлык только в тех местах, где отовариваются люди востока. На пляжах шашлыки готовят зачастую из мяса второго сорта. Обширно представлена китайская кухня, причем как в кафе, так и доставка. Смело можно заказывать пиццу, она хороша практически везде. Но имейте в виду — доставка частенько запаздывает, поэтому оформлять ее лучше заранее.

Кореспондент КП протестировал на профпригодность пляжи НаходкиФото: Евгения МОЛОТОВА

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Пляжный сезон в Приморье продолжается до середины сентября, а тайфуны приходят и уходят. Поэтому, если ваш отдых запланирован на конец августа — начала сентября, и вы до сих пор не определились с выбором места, поезжайте в Находку. Там хорошо.