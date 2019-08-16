Хабаровскую выставку картин легендарного Федора Конюхова посетил губернатор Сергей Фургал

То, что Конюхов легендарный путешественник – знают все, а вот о том, что он художник – для многих становится открытием. Между тем из-под его рук вышло более 3000 картин, а за границей его часто называют «новым Рерихом» за стиль письма. Впрочем, среди множества работ Конюхова достаточно много графики.

Он выпускник Бобруйского художественного училища по специальности «резчик-инкрустатор», с 1983-го - член Союза художников СССР, а также Московского союза художников и скульпторов, почётный академик Российской Академии художеств, награжденный Золотой Медалью РАХ.

Хабаровскую выставку картин легендарного Федора Конюхова посетил губернатор Сергей ФургалФото: Петр САМСОНОВ

Федор Конюхов 17 раз переплыл Атлантику, причем, один раз сделал это на весельной лодке. Облетел землю на воздушном шаре. Он дважды поднимался на Эверест и покорил самые высокие вершины мира.

По словам родных и друзей, Конюхов рисует постоянно и на том, что попадается под руку: на борту яхты на крышке деревянного ящика, на ткани воздушного шара. Он набрасывает эскизы в весельной лодке, на горной вершине, в корзине аэростата. В душе знаменитый путешественник прежде всего художник.

Хабаровскую выставку картин легендарного Федора Конюхова посетил губернатор Сергей ФургалФото: Петр САМСОНОВ

- Он уникальный и очень духовный человек. То, что Фёдор Конюхов - путешественник, знают во всём мире, но нам ещё предстоит открыть великого русского художника Фёдора Конюхова. Я рада, что мы можем поделиться с земляками его талантом. Я надеюсь, что такая выставка привлечет внимание к Хабаровскому краю. Я считаю, что мы должны получить статус культурной столицы Дальнего Востока. У нас есть все для того, чтобы достойно нести это звание. У музея в котором мы сегодня смотрим картины Федора Конюхова – уникальные фонды, в которых есть даже Тициан. Но нет возможностей показать все свои богатства людям. Статус культурной столицы позволил бы нам привлечь дополнительные деньги на ремонт наших учреждений культуры, - сказала Виктория Цыганова на открытии выставки.

Русский музей в Санкт-Петербурге продлевал экспозицию картин Федора Конюхова на четыре месяца, в связи с высоким интересом посетителей. Так что хабаровчанам выпал действительно уникальный шанс.

Хабаровскую выставку картин легендарного Федора Конюхова посетил губернатор Сергей ФургалФото: Петр САМСОНОВ

- Выставка такого уровня событие для любого музея. Для нас это вдвойне приятно, потому что Федор Конюхов – дальневосточник. Я же рада этой выставке еще и потому, что лично знакома с ним. В 1986 я была у него в мастерской во Владивостоке, он тогда увлекался графикой, и мы купили пять работ. Теперь они есть у нас в коллекции. Сегодня на выставке будет представлена другая техника – живопись, - говорит Валентина Запорожская, генеральный директор КГБУК «Дальневосточный художественный музей».

Открытие выставки посетил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Экскурсию по экспозиции для него провела Виктория Цыганова. Она показала главе региона картины в уникальных рамах ручной работы, которые изготовил ее муж, поэт Вадим Цыганов.

Жители Хабаровска могут посетить выставку в дальневосточном художественном музее до 15 сентября.