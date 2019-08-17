2019-08-17T06:30:03+03:00
Происшествия

Отчаянных дачников экстренно эвакуировали из зоны подтопления в пригороде Хабаровска

Люди на острове Большой Уссурисйкий и в поселке Заозерном надеялись пережить наводнение, но в итоге вынуждены были бежать из своих домов
Александр ШТААЛЬ
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Отчаянных дачников экстренно эвакуировали из зоны подтопления в пригороде ХабаровскаОтчаянных дачников экстренно эвакуировали из зоны подтопления в пригороде ХабаровскаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске в срочном порядке эвакуировали дачников, проживавших на острове Большой Уссурийский и в поселке Заозерном. Люди оказались буквально отрезаны водой от цивилизации. Они деялись пережить наводнение в своих домах, но вынуждены были собрать свои вещи и срочно переселяться.

В срочном порядке эвакуировали дачников, проживавших на острове Большой Уссурийский и в поселке Заозерном Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В срочном порядке эвакуировали дачников, проживавших на острове Большой Уссурийский и в поселке ЗаозерномФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, водная стихия все больше наступает на островную территорию. Местами вода в дачных строениях превысила уровень пола на метр-полтора и доходит до уровня окон, а в некоторых она почти добралась до крыши. Дачники искренне надеялись переждать подъем воды, но в сложившейся ситуации люди вынуждены менять свои планы.

Одни могут выбраться из зоны подтопления на собственной лодке, другие, у кого нет плавсредст, обращаются за помощью к спасателям. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Одни могут выбраться из зоны подтопления на собственной лодке, другие, у кого нет плавсредст, обращаются за помощью к спасателям.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ВОДА ВЫЖИВАЕТ ЛЮДЕЙ ИЗ ИХ ЖЕ ДОМОВ

Так, одни могут выбраться из зоны подтопления на собственной лодке, другие, у кого нет плавсредст, обращаются за помощью к спасателям. К слову, сейчас движение рейсовых теплоходов остановлено. Среди последних спасенных пенсионерка, чей участок находится на возвышенности острова. Она до последнего отказывалась покидать дом, но когда вода покрыла не только участок, но и пол домика, она решила покинуть остров.

Второй дачник надеялся на помощь с полуразряженным телефоном. Если бы связь оборвалась, поиски значительно осложнились бы. Он до последнего пытался спасти урожай и цветы, а некоторые растения успел выкопать еще до прихода воды. Однако мужчина оставил их на чердаке дома и надеется найти их целыми и невредимыми после спада воды.

В ближайшее время сохранится тенденция подъема воды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ближайшее время сохранится тенденция подъема водыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЗА ДВА ЧАСА ВОДА ПОДОБРАЛАСЬ К ПОРОГУ ДОМА

Еще одного человека, нуждающегося в помощи, обнаружили во время патрулирования акватории близ острова - он стоял на сухом островке и размахивал руками. У пенсионера не разрядился телефон, поэтому он пытался привлечь к себе внимание, но экипажи мимопроходящих катеров его не замечали. Мужчина попросил увезти его в Хабаровск. Утром 17 августа с подтопленной территории в поселке Заозерном эвакуировали двух пенсионеров и их внучку 12-14 лет. Еще в четыре часа утра воды не было, а в шесть часов утра она уже была на пороге. Самостоятельно покинуть дачи они не смогли и обратились к спасателям.

Еще в четыре часа утра воды не было, а в шесть часов утра она уже была на пороге Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Еще в четыре часа утра воды не было, а в шесть часов утра она уже была на порогеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, по информации, предоставленной в Дальневосточном УГМС в ближайшее время сохранится тенденция подъема воды. В шесть часов утра 17 августа Амур был на отметке в 528 сантиметров. В течение нескольких суток уровень Амура может добавить 5-10 сантиметров и к 17-18 августа поднимется до отметки 580-600 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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