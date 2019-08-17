2019-08-17T10:12:25+03:00
Происшествия

Вылетевший самолет экстренно вернулся в аэропорт Хабаровска из-за неисправности двигателя

О неполадке просигналила система оповещения
Александр ШТААЛЬ
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Вылетевший самолет экстренно вернулся в аэропорт Хабаровска из-за неисправности двигателяВылетевший самолет экстренно вернулся в аэропорт Хабаровска из-за неисправности двигателяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утро субботы, 17 августа, началось с происшествия на воздушном транспорте. Так, самолет L410 местной авиакомпании вылетел по расписанию, то есть в 10:20 по маршруту-Николаевска-на-Амуре. Однако практически сразу после взлета пилот вынужден был вернуться в аэропорт вылета – на борту сработала система оповещения о неисправностях двигателя.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, решение о возврате в аэропорт отправления принял командир воздушного судна. На момент инцидента на борту находились 13 пассажиров, из которых трое несовершеннолетних, а также два члена экипажа. Самолет приземлился благополучно, в результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент следователи проводят проверку авиаинцидента по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». После проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Отмети также, рейс выполняла компания «Хабаровские авиалинии». Согласно данным, опубликованным на онлайн-табло на сайте Хабаровского аэропорта, утром 17 августа также задержали вылет еще двух рейсов этой авиакомпании, которые должны были отправиться в 10:05 и в 14:25. Расчетное время отправления – утро 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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