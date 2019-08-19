2019-08-19T05:58:17+03:00
Спорт

Результат скорее положительный: главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде

Хабаровская команда сыграла свой первый выездной матч после долгой домашней серии вничью
Борис КОКУРИН
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Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»
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Понятно, что играть на выезде, особенно после того, как несколько недель подряд никуда не летал - нелегко. Тем не менее армейцы старались, и до последних минут матча было непонятно, как завершится игра.

Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»

Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»

Несмотря на то, что «Нижний Новгород» пока находится в конце турнирной таблицы, видно, что команда стала заметно сильнее по сравнению с прошлым годом. Это отлично было понятно на поле - новгородцы чаще владели мячом, грамотно оборонялись, атаковали и контратаковали. С первых минут матча казалось - вот-вот, да забьют, и на 33 минуте забили! Но судья гол не засчитал, зафиксировав положение вне игры.

Затем было еще несколько острых атак в ворота хабаровчан, но неожиданно уже перед самым уходом в раздевалку полузащитник Рамзан Гаджимурадов нанес мощный дальний удар - и на 45 минуте матча счет стал 1:0 в пользу армейцев.

Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»

Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»

Во втором матче нижегородцы еще поднажали, стремясь заработать хоть какие-то очки, «СКА» держался, как мог, иногда огрызаясь опасными контратаками. Но за 11 минут до окончания основного времени Павел Игнатович сравнял счет. Голкипер хабаровчан Соромытько, казалось, отразил мощный удар головой Морозова, но не удержал снаряд в руках - и полузащитник «Нижнего Новгорода» успешно завершил атаку товарища по команде, уравняв счет 1:1.

Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»

Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»

В оставшееся время могли забить обе команды, но Владислав Соромытько сделал несколько великолепных сейвов. Также не был реализован отличный голевой момент у ворот хозяев поля, не хватило удачи.

- Какие комментарии? Сыграли вничью - результат скорее положительный. Да, не дотерпели, но по самоотдаче претензий нет. Ребята молодцы, - сказал Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - В сравнении с прошлым сезоном, «Нижний Новгород» по составу стал сильнее.

Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»

Результат скорее положительный: Главный тренер «СКА-Хабаровск» об игре в Нижнем Новгороде. Фото: ФК «Нижний Новгород»

Следующую игру армейцы проведут дома 25 августа с «Армавиром». «СКА-Хабаровск» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, «Армавир» на десятом месте. У обеих команд по 12 очков в активе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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