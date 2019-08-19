Жителям Хабаровского края разъяснили тонкости механизма голосования 8 сентября

Хабаровский край готовится к единому дню голосования. Восьмого сентября 2019 года жители края выберут депутатов сельского, городского и краевого собрания, глав Комсомольска и Софийска, поселка Бельго и села Некрасовка. Исполнить свой гражданский долг жители смогут как по месту регистрации, так и по месту пребывания. Найти свой избирательный участок на территории всего Хабаровского края просто. Достаточно заглянуть на сайт крайизбиркома и ввести в соответствующем поле адрес своей регистрации. Если адрес регистрации и адрес проживания не совпадают — не беда. Достаточно подать заявление по месту своего фактического нахождения и в единый день голосования можно идти в другой избирательный участок. Подать заявление нужно до 4 сентября включительно, обратившись в любой МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию или воспользовавшись порталом Госуслуги.

- Заявление подается лично избирателем с обязательным предоставлением документа, удостоверяющего личность, - рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Хабаровского края Василий Агуленко. - Если избиратель зарегистрирован по месту пребывания менее чем за три месяца до даты голосования, потребуется свидетельство о регистрации по месту пребывания. Подать такое заявление можно только один раз.

Начиная с 19 августа жители отдаленных или труднодоступных районов края смогут досрочно проголосовать на дополнительных выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам.

- Также в экспериментальном режиме будут работать цифровые избирательные участки, - отметил Василий Агуленко. - Избиратели Хабаровского края смогут проголосовать на выборах депутатов госдумы, воспользовавшись одним из 30 цифровых избирательных участков на территории Москвы. Для этого в период до 4 сентября необходимо подать соответствующее заявление. В день голосования избиратель приходит на выбранный цифровой избирательный участок и после предъявления паспорта получает карточку доступа к терминалу, где голосует с помощью электронного бюллетеня.

Если вы собираетесь в отпуск или командировку, свою избирательную волю можно выразить в режиме досрочного голосования. Для этого можно обратиться на свой территориальный избирательный участок с 28 августа по 3 сентября, или в участковую избирательную комиссию с 4 по 7 сентября, заполнить соответствующее заявление и проголосовать. Не забудьте прихватить с собой паспорт.

Подробную консультацию по вопросам участия в выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года можно получить в территориальных избирательных комиссиях, а также обратившись на «горячую линию» Избирательной комиссии Хабаровского края по телефону (4212) 308-222.