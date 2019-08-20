Защитимся водой от воды: на набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбу

ОТ ЗАБОРА ДО ЗАКАТА

Десять часов утра - и на набережной уже кипит работа, краевые спасатели и примкнувшие к ним волонтеры разворачивают первое полотнище водоналивной дамбы. Всего будет четыре отрезка по 250 метров каждый.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

Протянется защитное сооружение от забора, за которым начинается насыпная дамба, сооруженная администрацией города, до Амурского утеса. В 2013 году здесь лежали мешки с песком и бетонные блоки.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

- МЧС порекомендовало установить водоналивную дамбу, мы выполняем, - рассказывает Геннадий Козорез, начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края. – По идее, здесь должно быть другое берегоукрепительное быстровозводимое сооружение: металлические стойки, щиты, заложенные брусом со специальной мембраной, но оно еще не сдано в эксплуатацию. Надеюсь, эта дамба поможет.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

В высоту защитное сооружение достигнет 80 сантиметров - это должно спасти набережную от разрушения при подъеме воды в Амуре до семи метров. Конечно, столько гидрологи пока не обещают, но на всякий случай имеют в виду.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

Кстати, вы знали, для чего на мостовой набережной черные резиновые квадраты? Если их сковырнуть, под ними прячутся специальные приспособления, к которым и будет крепиться дамба. Завершить работу планируется уже вечером.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

В основание водоналивной защиты закладывают ставшие уже привычными мешки с песком. Набивают их добровольцы. Вчера записались около полусотни человек, пока пришли тридцать, но народ продолжает прибывать.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

- Народ здесь самый разный - кто учится, кто дома сидит с ребенком, кто в отпусках, кто работает, так что у кого время было - пришли сейчас, кого с работы не отпустили, подойдут позже, ближе к шести часам, - делится Ольга Щукина, волонтер поискового отряда «Лига-Спас».

На провокационный вопрос: «Разве без вас некому дамбу строить?» волонтеры возмущенно переглядываются.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

- А мы что - не жители этого города? Нас также топит, мы платили налоги, которые пошли на возведение набережной, в ней есть частичка нашего труда. Если не будет дамбы, все это снова разрушится и будет некрасиво. Вот мы и помогаем сохранить народное достояние, - улыбается Виктория Пышонкина.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

Первым делом всех добровольцев отправляют к желтой машине «Скорой помощи», там обязательная вакцинация от гепатита «А» - паводок прошел много километров, смывая на пути свалки, дачные отхожие места, вода заходила на кладбища, так что от греха подальше лучше обзавестись иммунитетом к различной заразе, принесенной водой.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

- Бесплатно, что ли? – интересуется немолодой спасатель. – Тогда я, пожалуй, тоже уколюсь, на всякий случай. Чувствую, возни с водой в этом году будет много, опять же - дача подтоплена.

Между тем у Хабаровска Амур поднялся до отметки в шесть метров, это уровень опасного явления для города. Из-за паводка, перекрытой канализации и сильных дождей в краевом центре остаются подтоплены 156 приусадебных участков, 7 огородов и около 1700 дачных участков на островной части города.

Защитимся водой от воды: На набережной Хабаровска начали собирать водоналивную дамбуФото: Борис КОКУРИН

Ливневыми водами подтоплены участки дорог по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Флегонтова – Тимирязева, Ямская, Живописная, переулок Заречный.