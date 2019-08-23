Информация о пропаже шестилетней Вики и ее отца появилась в социальных сетях вечером 21 августа. Родители девочки были разведены, однако папа регулярно виделся с дочерью. Так было и в минувшую среду, когда они вместе отправились гулять.

- Алексей встречался с дочерью два раза в месяц. Он сам так захотел, я никогда их общению не препятствовала. Забрал Вику около половины первого дня, - рассказывает Олеся Смирнова, мама девочки. - Обещал, что они вернутся с прогулки около половины пятого, или в пять часов вечера. Но в назначенное время они не пришли. На телефонные звонки не отвечали. И до сих пор на связь не выходят.

В Хабаровске шестилетнюю девочку похитил собственный отец Фото: соцсети

Женщина обратилась в полицию, но сотрудники ничем не смогли ей помочь, сославшись на то, что ребенок находится с отцом. Всю ночь Олеся искала малышку и в 5 утра приехала в аэропорт, где оперуполномоченный принял у нее заявление на проведение проверки авиа- и железнодорожных рейсов.

- Вчера около 12 часов мне позвонили, сказали, что они улетели в среду, в четыре часа, рейсом в Южную Корею, - продолжает Олеся. - Я обратилась в полицию, службу по делам несовершеннолетних и в корейское консульство. Сейчас документы переданы Интерполу.

Государственную границу маленькая Вика пересекла совершенно свободно. По новым правилам ребенок в сопровождении одного из родителей может выезжать за пределы Российской Федерации без согласия другого.

В России возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». А из Кореи неравнодушные граждане, увидев размещенную в социальных сетях просьбу матери, присылают ей фото и видео, на которых отец с дочерью гуляют по сеульским улицам.

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