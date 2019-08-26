Виктория Цыганова: нужен план спасения Хабаровского края

- Как принимает вас Хабаровский край?

- Как родной дом, где много родных и знакомых. У нас же очень большая семья, тут родственников больше ста человек! До сих пор самое яркое воспоминание, это праздники всей семьей и непременно песни. Я родилась здесь и выросла, Хабаровск – это самое счастливое время… Сейчас для меня это все тот же дом. Только он обветшал, покосился и некому о нем позаботиться. Ему нужны внимание и забота. Что делает в такой ситуации нормальный человек? Начинает ремонт и приводит все в порядок.

- Вы думаете, легко будет сделать?

- Легко и просто точно не будет. Проблема в том, что о нас забыли. Среди дальневосточников бытует мнение, что в столице не слышат Хабаровский край, и, как результат, наши проблемы не решаются. Нам нужна уже не стратегия развития, а план спасения. Сейчас я провожу очень много встреч по всему краю, и люди говорят об одном и том же. О врачах, которых не хватает, о разбитых дорогах и о том, что рыба в Амуре кончилась, и билеты на перелеты по региону и из Хабаровска в Москву стоят дороже, чем билеты за границу.

- И у вас есть ответы на все эти вопросы?

- Я ищу их, в том числе встречаясь с земляками. И вместе мы находим варианты решения проблем. Люди, которые приходят на встречи, эксперты в своем деле. Они предлагают нестандартные решения, которые, порой, не приходят в голову чиновникам. Я считаю, что такая схема – слышать людей и транслировать их предложения наверх – должна работать постоянно.

Поэтому я на всех встречах повторяю: моя опора - наши люди. У депутата Госдумы должны быть помощники на местах, на той земле, которую он представляет. Помощники собирают информацию о проблемах, организовывают приемы граждан и контролируют решение проблем. Качество работы депутата во многом зависит от того, на кого он опирается! Это должны быть люди, также радеющие за родной край и готовые работать на его пользу.

- А есть примеры конкретных предложений по решению проблем нашего края?

- Да, например, по ценам на авиабилеты. У нас слишком высокая стоимость авиабилетов внутри края. А в Хабаровске учатся студенты со всего региона, в краевой столице высококачественная медицинская помощь, опять же, вылеты в Москву. И в то время, как в других регионах появляется доступное авиа-такси в отдаленку, у нас растут цены на билеты. Какие есть варианты? Я считаю, нам может помочь Минтранс, - оказать содействие в переговорах с крупными авиакомпаниями.

У перевозчиков есть возможность увеличить количество рейсов в высокий период. Добавив два-три борта в неделю, можно снять дефицит. Субсидированных билетов явно недостаточно. Почему авиакомпании «выбрасывают» льготные билеты весной и продают их за неделю так, что на лето ничего не остается? Потому что это им выгодно! Давайте переводить больше билетов из эконом-класса в льготные.

- Субсидированые билеты - это какая-то полумера, по мнению жителей.

- Поэтому нам нужен комплекс мероприятий. Давно идет речь об отмене аэропортового сбора для небольших населенных пунктов. Это напрямую повлияет на стоимость билетов, понизив ее вдвое. Об этом говорят на Сахалине и в Забайкалье. Так давайте разработаем для Дальнего Востока программу, которая будет отменять этот сбор или заменять его субсидией из федерального бюджета. Потому что это просто нечестно - перекладывать все на плечи дальневосточников, вы не согласны?

- Да, но ведь чтобы решить все проблемы разом, понадобятся большие деньги…

- Я бы сказала - огромные. Но они у нас уже есть. Просто уходят мимо краевого бюджета. И тут мы опять будем говорить о том, что Хабаровскому краю нужен особый статус. Который установит для предприятий, работающих в регионе, обязательное условие: уплата налогов в местный бюджет. У нас Комсомольск-на-Амуре был городом-донором, пока его предприятия не получили «прописку» в Москве, и большие деньги не пошли мимо.

- Рыбный вопрос?

- Это больной вопрос. Невозможно поверить в то, что в Амуре может не стать рыбы. Говорят, переловили всю. Так где она? Почему в магазине лежит красная рыба втридорога, да еще и по большей части не наша? А кто ест нашу? Нужно сократить количество рыбопромысловых участков, чтобы рыба проходила наверх на нерест. Это понимают все: от рыбака деда Васи из Николаевска, до чиновников из высоких кабинетов. Но ничего не предпринимается: потому что есть чей-то интерес. Но, господа, мы так Амур без рыбы и оставим!

- Что вы предлагаете?

- Я предлагаю ограничить промысловый лов до тех объемов, которые необходимы для обеспечения рыбой только жителей Хабаровского края. На тот срок, который позволит восстановить популяцию лосося. Мера жесткая, но время для мягких вариантов уже прошло.

- А что касается здравоохранения?

- Здесь нужны федеральные деньги, самостоятельно региональному бюджету не справиться. Причем речь идет об очень больших деньгах. Нужно помочь со строительством ФАПов и лекарственным обеспечением жизненно-необходимыми препаратами. Кадровый вопрос региону тоже не решить. Системы распределения больше нет, а целевые договоры не снимают проблемы. Из нескольких студентов, которые начинают учиться по целевому договору, в статусе врача до больницы доходят единицы.

- И вы готовы за все это взяться? Не боитесь?

- Готова. Не боюсь. Мне скорее страшно, что мой дом, мой край останется со своими проблемами. Я уверена, что меня услышат в Москве! Услышат меня, услышат Хабаровский край и каждого его жителя.

Наши проблемы нужно решать там, потому что там рычаги, деньги и связи. Все мои возможности, появившиеся за годы работы в Москве, будут направлены на достижение одной цели: чтобы наш Хабаровский край получил достойное внимание и уважение.

Оплачено из средств кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу №70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ» Цыгановой Виктории Юрьевны.