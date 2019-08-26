Смогли повторить: «СКА-Хабаровск» опять разгромил «Армавир» со счетом 3:0

В начале матча ничего не предвещало для гостей беды, обе команды достаточно осторожно передвигались по полю, нащупывая слабые места в обороне соперника. Единственное, что «СКА» больше владел мячом и создавал опасные ситуации у ворот оранжево-фиолетовых, но к каким-то ощутимым результатам на поле это не привело. На перерыв обе команды ушли со счетом 0:0. И у болельщиков были большие сомнения, что ситуацию удастся переломить, хотя надежды, конечно, были.

Смогли повторить: «СКА-Хабаровск» опять разгромил «Армавир» со счетом 3:0Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«Армавир», кстати, хоть и недавно в лиге, но крови армейцам успел попортить изрядно. Все началось с прошлого сезона с самого первого матча, когда краснодарцы посчитали, что Ираклий Квеквескири, только пришедший в команду, не должен был выходить на поле. Было несколько судов, в том числе и в международной инстанции, которые «лисы» с треском проиграли. Потом был заключительный матч прошлого сезона, где уже хабаровские армейцы к ужасу своих фанатов провалили игру с «Армавиром», и сейчас новая встреча.

Смогли повторить: «СКА-Хабаровск» опять разгромил «Армавир» со счетом 3:0Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Во втором тайме армейцев будто подменили. Атаковать начали с первых же минут, но успеха добиться не получалось, пока арбитр встречи за нарушение правил в штрафной не назначил пенальти в ворота гостей. На «точку» вышел Адлан Кацаев, и ни секунды не колеблясь, вывел команду вперед – 1:0. После этого какой-то странный блок у армейцев был снят окончательно, и голы посыпались, как из рога изобилия.

Смогли повторить: «СКА-Хабаровск» опять разгромил «Армавир» со счетом 3:0Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

На 58 минуте игры снова Адлан Кацаев красивейшим голом довел преимущество хозяев поля до двух очков, а через 21 минуту уже Владислав Камилов с великолепной подачи новобранца армейцев Евгения Оанча довел счет до разгромного – 3:0. Отыграться гости так и не смогли.

Смогли повторить: «СКА-Хабаровск» опять разгромил «Армавир» со счетом 3:0Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Я ребят в раздевалке поблагодарил за хороший качественный футбол. Да, в первом тайме начали неплохо, потом подстроились под скорости соперника. В перерыве сказал, чтобы добавили агрессии, темпа. Надо было забить первый гол, чтобы команда раскрепостилась, - забили. Хорошая получилась игра и результат. Я удовлетворен, если коротко, - отметил на послематчевой пресс-конференции Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Смогли повторить: «СКА-Хабаровск» опять разгромил «Армавир» со счетом 3:0Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Удовлетворенным остался не только наставник хабаровчан, но и четыре тысячи болельщиков, пришедших посмотреть на игру принципиальных соперников. Следующий матч для «СКА» тоже будет непростым – в последний день лета команда сыграет дерби во Владивостоке с местным «Лучом». Сейчас «СКА-Хабаровск» занимает седьмую строчку турнирной таблицы после десяти туров, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате ФК «Торпедо-Москва» с 25 очками, замыкает список «Енисей», набравший всего шесть очков.