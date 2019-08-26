День знаний 2019 в Хабаровске: программа мероприятий и погода на 1-2 сентября

День знаний 2019 в Хабаровске растянется на целых два дня, а все потому, что 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье. Впрочем, два дня праздников - конечно, лучше, чем один, поэтому в городе заранее приготовили насыщенную программу мероприятий для учителей, школьников, студентов и всех тех, кто хоть немного причастен к процессу обучения.

Прежде чем переходить к праздничной программе, ответим на самый главный вопрос, волнующий общественность - да, школьные линейки в День знаний 2019 в Хабаровске все же перенесли на 2 сентября. Выходить на уроки, пусть и сокращенные, в воскресенье, для детей было бы слишком непривычно. А вот торжественные мероприятия по случаю праздника начнутся с 31 августа, субботы.

31 АВГУСТА

Этот субботний день отметится по всему городу рядом концертов, интерактивов и торжественных мероприятий, посвященных не только теме Дня знаний, но и теме наступающей осени в целом. Проводить лето и встретить первый осенний месяц можно будет в этот день всей семьей на различных городских площадках.

В 10:00 в ДК поселка имени Горького в Железнодорожный районе пройдет мероприятие «Краски осени», посвященное Дню знаний.

В 12:00 на площади перед комплексом «Платинум Арена», расположенным по улице Дикопольцева, 12, состоится городское мероприятие «Здравствуй, школьная пора!». Для гостей выступят различные творческие коллективы, детей займут веселыми играми, будут угощения и напитки.

В это же время на площади перед ДК Нефтеперерабатывающего завода, по адресу: улица Орджоникидзе, 12, в Кировском районе пройдет праздничный концерт «Краски осени».

Также в 12:00 на переулке Засыпной, 8-8А проведут конкурсно-познавательную программу «Школьная пора».

С 16:00 до 19:00 по обеим сторонам улицы Муравьева-Амурского, начиная от Комсомольской площади, жителей и гостей города ожидает развлекательно-познавательная программа: фотозоны, мастер-классы, розыгрыши призов, демонстрация изделий ручной работы от мастеров, игровые и спортивные площадки.

А в 17:00 на Комсомольской площади, где будет развернута главная сцена, выступят музыкальные группы Хабаровска - «Barlama», «Вишневый коктейль», «Твоя аура» и ансамбль «Берега России».

1 СЕНТЯБРЯ

Начнется День знаний 2019 в Хабаровске, как и положено всякому хорошему утру, со спортивной разминки, да не простой, а беговой. В 8:30 утра с центральной набережной стартует музыкальный марафон «Амурские версты», который приурочен не только к началу учебного года, но и ко Дню окончания Второй Мировой войны. Участникам забега предложат на выбор три дистанции, соответствующие спортивной подготовке бегунов - 5 километров, 10 и 21 километр. Отдельно выделенная дистанция будет и для детей - 2 километра. Каждому участнику выдадут индивидуальный стартовый номер и чип для хронометража, а все, кто достигнут финиша, получат еще и памятную медаль забега.

Отметить День знаний 2019 в Хабаровске 1 сентября приглашает и торговый центр «на Пушкина». Там пройдет специальная праздничная программа, принять участие в которой сможет любой желающий. Гостей ждут веселые развлечения в отличной компании, интеллектуальные мастер-классы, выступление юных танцоров бального танца, увлекательное научное шоу, конкурсы с призами, наэлектризованное тесла-шоу, а также розыгрыш и подарки. Мероприятие состоится в 15:00 по адресу улица Льва Толстого, 19, 3 этаж.

В детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина организуют оригинальную выставку книг и фотографий - со снимков на посетителей приветливо взглянут школьники разных веков, а более 80 книг помогут самым любознательным школьникам в учебном процессе. Литературу оформят несколькими разделами: «Люби и знай великий русский язык», «Царица наук - математика», «История - биография человечества», «Волшебные превращения химии», «Параллели и меридианы географии», «Биология - наука о жизни», «Великие и малые миры физики». Мероприятие будет проходить весь день, начиная с 10 часов, по адресу: улица Ленинградская, 25.

ПОГОДА НА 1-2 СЕНТЯБРЯ

Погода 1 сентября в Хабаровске обещает нам переменную облачность, а с 12 до 14 дня может даже пойти небольшой дождик, но после обеда ситуация должна нормализоваться, так что в целом беспокоиться не о чем. Температура воздуха будет находиться в пределах комфортных значений - от 18 градусов утром до 22 днем.

Погода 2 сентября в Хабаровске будет схожая - малооблачно, в середине дня возможен небольшой дождь, разве что будет чуточку теплее - от 19 градусов утром до 23-24 днем.

Наш совет - надевайте куртки-ветровки и берите с собой зонтики или дождевики, лишними не будут. А гуляя целый день на свежем воздухе, особенно в районе набережной и городских площадей, недолго на ветру и простыть, что в преддверии нового учебного года будет совсем некстати.