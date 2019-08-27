Погода на сентябрь 2019 в Хабаровске наконец-то порадует жителей теплом и солнечным светом. И пусть в День знаний 1-2 сентября погода в Хабаровске не будет отличаться устойчивостью, потом она все же наверстает потерявшиеся в августовских ливнях солнечные дни. Пока, по прогнозам синоптиков, никакие циклоны не стремятся нарушить воцарившееся в городе спокойствие, да и в целом погода на сентябрь 2019 в Хабаровске обещает быть более ласковой, чем в предшествующем августе.

В первую декаду месяца периодически будет идти дождик - как правило, в середине дня. Температурный фон будет держаться на уровне летнего тепла - ночью +14 +18, днем до +24 градусов. А вот дальше, к сожалению, тепло начнет нас покидать, и от декаде к декаде погода на сентябрь 2019 в Хабаровске будет становиться все прохладнее.

Во второй декаде установится относительно стабильная солнечная погода. Периодически будет достаточно облачно, изредка вклинятся и дождливые дни, но таких будут буквально единицы.

- Температурный фон начнет постепенно понижаться во второй декаде, уже будет от 12-17 градусов тепла ночью до +17+22 градусов днем, - рассказали в управлении Дальневосточного УГМС. - Это абсолютно нормальная ситуация для данного времени, потому что в регион постепенно заходят арктические воздушные массы, вытесняя теплый воздух.

А вот в третьей декаде похолодает уже значительно. В самый раз доставать теплые куртки и пальто, ведь перепады дневных температур воздуха будут происходить от +4 до +17! Разброс весьма существенный, что и говорить, ночью же он будет составлять от +2 до +15 градусов. В целом же третья декада будет чуть более дождливой и пасмурной - из десяти дней лишь на пять яркое солнце задержится на небосклоне.

Резюмируя вышеозначенное, ответственно заявляем - погода на сентябрь 2019 в Хабаровске не повторит августовский сценарий, если только совершенно внезапно в небе не нарисуется мощный циклон, но такого синоптики не прогнозируют. Впереди нас ждут светлые осенние дни, постепенно лето будет уходить из региона, унося с собой тепло. Все произойдет своим чередом - на деревьях зажелтеют листья, и в октябре природа начнет готовиться к зиме.