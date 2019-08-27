В автобусах Хабаровска вновь продают билеты старого образца

В конце декабря 2017 года хабаровчанам стала доступна безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Внедряли ее, как и многое другое, в добровольно-принудительном режиме. К примеру, часть перевозчиков внедрили различную стоимость проезда для тех, кто платит наличными, и для тех, кто пользуется единой проездной или банковской картой. Где-то пробовали начислять дополнительные баллы или льготные поездки. Так или иначе, своего добились. И вроде бы всем радость: пассажирам комфортно - нет нужды возить с собой кулек мелочи, или искать, где снять денег с кредитки. Перевозчикам удобно: прозрачность расчетов существенно облегчает расчеты. Кондукторам приятно: надавить две кнопки на терминале - это проще, чем отсчитывать сдачу каждому второму, да еще и разменку где-то искать перед каждым рейсом. А тем, кто расходует на проезд подотчетные средства, вообще, благодать - на кассовом чеке все необходимые данные указаны: куда, когда и на чем ехал сотрудник.

Однако в последнее время кондукторы хабаровских автобусов шествуют по салонам с сумками, к которым примотаны катушки с разноцветными билетиками. Ими отоваривают консерваторов, расплачивающихся наличными.

- Подобные инициативы исходят непосредственно от перевозчиков, - рассказала Елена Шадуя, руководитель Ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков». - Одной из причин такого разделения может быть различная тарифная сетка, применяемая оператором, обслуживающим расчеты через терминалы. С безналичной оплаты оператор изымает комиссию в 5%. При наличном расчете - 2%.

Нелишние билетики: хабаровчанам в автобусах вновь продают билеты с старого образцаФото: Евгения МОЛОТОВА

То есть, пользуясь старыми-добрыми бумажными билетиками, перевозчик экономит эти самые два процента с каждой платежной операции.

- Мы уже не первый месяц ведем переговоры по снижению комиссионных платежей, - отмечает Елена Шадуя. - В частности именно о том, чтобы отменить комиссии при оплате наличными. Эквайринговая система (то есть система, позволяющая принимать как наличные, так и безналичные платежи через терминалы - прим. ред.), действующая в торговых точках, вообще не подразумевает комиссионных отчислений с наличных платежей. А с перевозчиков, как уже сказано, берут 2%. И альтернативы этому нет. Терминалы оплаты, установленные в салонах, имеют свои отличия, например, более оперативное (менее секунды) прохождение оплаты. Для сравнения, в обычном терминале это около шести секунд. Для транспорта подобная скорость обслуживания недопустима.

Получается, хабаровские перевозчики в очередной раз оказались заложниками ситуации. К счастью, экономические неурядицы с платежным агрегатором пока никак не отразились на кармане горожан.