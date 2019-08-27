«Диалога» не вышло: дело о растрате денег дольщиков «Амурских зорь» ушло в суд в Хабаровске

Прокурором Хабаровского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о растрате средств дольщиков жилищного кооператива «Амурские зори». Фигурантом дела о нецелевом использовании более 25 миллионов рублей стал директор и учредитель ООО «Диалог».

В 2014 году компания инициировала строительство трех жилищных комплексов по Уссурийскому бульвару, в районе улице Кавказской и улице Салтыкова-Щедрина в краевой столице.

- С начала строительства ООО «Диалог» было заключено свыше 500 договоров участия в долевом строительстве жилья, согласно которым компания обязалась до конца 2016 года построить дома, ввести их в эксплуатацию, а затем квартиры передать дольщикам, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Однако строительство жилых домов до настоящего времени не окончено. Была проведена проверка законности расходования денежных средств, на основании которой возбуждено уголовное дело.

В январе 2018 года дольщики, отчаявшись добиться внятного ответа от руководства компании, вышли на пикет на Комсомольскую площадь. По словам дольщиков, застройщик постоянно переносил сроки сдачи домов и не давал внятного ответа на вопросы инвесторов. Тот пикет представители «Диалога» тоже проигнорировали. Зато отреагировала прокуратура.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года. Надзорные органы выяснили, что деньги дольщиков пошли на погашение займов, взятых для строительства других объектов, а также на покупку земли и прочей недвижимости.

- Как полагает следствие, в период с 25 ноября 2014 года по 27 мая 2016 года учредитель и директор фирмы-застройщика, используя свое служебное положение, похитил путем растраты вверенные ему дольщиками денежные средства на общую сумму более 25 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - В частности, он приобрел 5 земельных участков, не связанных со строительством домов, стоимостью около 23 миллионов рублей, и перечислил в счет договора соинвестирования более двух миллионов рублей.

Уголовное дело передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.