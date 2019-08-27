Неравнодушные хабаровчане спасли косулю, прибитую паводком к набережной
Животное нашли этим утром, его мощным течением прибило к набережной в районе арены «Ерофей». Велосипедисты обнаружили косулю, барахтающуюся в воде, она была настолько уставшая, что сама не могла выбраться на берег и могла вот-вот захлебнуться. Людям пришлось зайти в воду для того, чтобы помочь дикой козе.
- Никак не ожидал увидеть этим ранним утром в городе косулю, так же, как и она не ожидала оказаться на набережной. Но сегодня нас свела судьба.... и скорее всего мощные воды Амура не дали бы шансов животному на выживание. Спасибо Стасу и Марине за помощь в спасении. Да, и это не героический поступок. Просто нужно быть внимательнее к трудным ситуациям других... Радует, что по утрам встречаешь много неравнодушных людей, - рассказывает Сергей Марков в социальной сети.
Косулю прибило к набережной Хабаровска 1.Социальные сети
Как только животное вытащили, сразу же набрали номер службы спасения и вызвали спасателей, но они ехали слишком долго. Косуля не стала их дожидаться и после того, как немного оправилась от шока и обсохла, вырвалась и ускакала в сторону зоны отдыха «Дельфин».
Косулю прибило к набережной Хабаровска 2.Социальные сети
Косулю прибило к набережной Хабаровска 3.Социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU
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