Лучший водитель такси в Хабаровске: Люблю ездить на механике и участвую в зимних гонках

В Хабаровске выбрали лучшего водителя такси. Им стал 24-летний Дмитрий Иванов, который быстрее других участников справился со всеми заданиями и вышел в финал конкурса «Лучший водитель такси в России», генеральным партнером которого является Яндек.такси.

Последнее итоговое состязание пройдет 26 октября в Сочи на трассе Формулы-1. За главный приз будут бороться водители из 30 регионов страны.

У МЕНЯ БЫЛО ПРЕИМУЩЕСТВО

В такси Дмитрий работает 2 года.

- Начиналось все как подработка. Я работал в строительной сфере и по-вечерам иногда таксовал. А потом понял, что эта работа хороша тем, что я завишу только от самого себя. Сам планирую день. У меня есть хобби, различные увлечения и проекты, которыми я занимаюсь, и свободный график для меня очень важен, - рассказал «Комсомольской правде» победитель. - О конкурсе узнал в таксопарке. Мы сотрудничаем с Яндекс.такси, предложили поучаствовать. Эта затея мне понравилась.

Напомним, региональный этап конкурса состоял из четырех туров, в каждом из которых водителям нужно было набрать максимально число баллов. Очки суммировались и по итогам всех этапов определялся победитель.

Задания были разноплановые. Конкурсантов проверяли на знание правил дорожного движения, устройства автомобиля, оказания медицинской помощи. Кроме того, нужно было проявить себя на автодроме, выполнить такие элементы, как «змейка», «бокс», «параллельная парковка», «повороты на 90 градусов назад», «разворот в ограниченном пространстве», «эстафета назад», «стоп-линия».

- У меня было несколько преимуществ, одно из них мое хобби - я увлекаюсь зимними гонками, и в каких только условиях не ездил, - говорит конкурсант. - Для меня соревнования оказались не сложными, чего не скажешь про других участников.

10 ИЗ 13 ВОДИТЕЛЕЙ ЗАГЛОХЛИ

Автодром водители проходили не на своих машинах, к габаритам которых привыкли, а на авто, предоставленном организаторами. Здесь то и произошла неожиданность, о которой никто не подозревал.

- 99% водителей на Дальнем востоке ездят на автомате и на машинах с рулем с правой стороны. А в рамках конкурса нужно было проехать на механике и в авто с левосторонним рулем, - рассказывает финалист. - Для меня трудности в этом не было. Я на такой машине все время езжу. Разве что габариты показались непривычными, поэтому «стоп-линию» выполнил не так хорошо, как хотелось бы. Но для других водителей механика оказалось проблемой. 10 из 13 человек заглохли, задним ходом не могли сдать. Основная борьба у них шла с машиной, а не с соперниками. В этом плане у меня тоже было преимущество.

Для победителя сложным показалось одно из теоретических заданий, в частности, административные вопросы, касающиеся Харабовского края.

- Не ожидал, что будут спрашивать о субъектах края и народностях, какие, где и когда образовались, - говорит победитель. - С правилами пдд проблем не было, да и с другими заданиями тоже.

РАД НОВЫМ ЗНАКОМСТВАМ

Работа в такси Дмитрию нравится. Каждый день ждут какие-то сюрпризы и неожиданности.

- С такой работой не заскучаешь, постоянно встречаются новые люди, много знакомств. Мне это нравится. Иногда вижу, что клиент не в настроении, или на взводе, стараюсь сказать что-то доброе, или, наоборот, промолчать. Со временем начинаешь разбираться в настроениях людей, - говорит водитель. - Иногда пассажиры что-то забывают в машине, пару раз телефон оставили. Вернул. Они такие благодарные были. Приятно видеть улыбки на лицах.

Сейчас молодой человек готовится к финалу конкурса. Думает о том, как красочнее представить Хабаровск. Финалистами дали домашнее задание - подготовить "визитку".