Самоуправство или справедливость: первый зампред губернатора Хабаровского края отобрал у оператора радар

Очередной непонятный скандал сотрясает правительство Хабаровского края. На сей раз фигурантом стал первый зампред правительства и руководитель аппарата губернатора Владимир Хлапов. Информация о том, что краевой чиновник и его водитель применили насилие к сотруднику частного поста фотофиксации и отобрали у него дорогостоящий радарный комплекс, появилась сразу на нескольких телеграм-каналах вчера вечером.

ОПАСНАЯ РАБОТА

По информации «Комсомольской правды», пострадавшим сотрудником стал Сергей Мартыненко, который работает оператором в ИП Москаленко. У организации заключен контракт с краевым «Автодором» на обслуживание радарных комплексов. Сергей рассказал, что сидел в машине, радар был выставлен перед трассой. Около 10:40 со стороны Некрасовки в сторону Дружбы проехал «Ленд Крузер» 200 Р195АА27 (стоит на балансе правительства края, закреплен за Хлаповым). Со стороны пассажирского сиденья вышел мужчина, показал удостоверение на имя вице-губернатора. Неделю назад он уже подъезжал к Мартыненко на личном автомобиле. Тогда он сказал, что оператор стоит там незаконно. Сергей Мартыненко связался с руководством, и ему сказали сниматься с точки, но потом он вернулся обратно. Утром 27 августа Хлапов ехал уже с водителем на служебном джипе. Водитель открыл багажник и сказал грузить радар. Мартыненко связался с руководством, но те сказали - радар не отдавать. Пока водитель сам грузил радар в машину, Хлапов отталкивал Мартыненко. Погрузив радар в джип, Хлапов с водителем уехали. Сергей пытался им помешать, но не смог.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальную версию происшествия представил министр транспорта Хабаровского края Валерий Немытов.

- Установка камер слежения и радаров, это мера, направленная на обеспечение безопасности движения на опасных участках, - рассказал министр. - Участок возле села Дружба, где произошел инцидент, к опасным не относится. То есть предприятие, которое выиграло краевой тендер на проведение данных работ, не совсем законно выполняло свои функции. К чему зампред и придрался. Насколько мне известно, он не в первый раз предупреждал сотрудника, что его действия незаконны. А когда ситуация повторилась, что ему оставалось делать? Он вызвал сотрудников «Хабуправдора», позвонил мне, я вызвал директора «Хабуправдора», чтобы он забрал камеры с этого места.

По словам Валерия Немытова, точка, на которой был установлен радарный комплекс «Крис-П» №1425, не относится к числу утвержденных ГИБДД пунктов повышенной опасности. Министр предположил, что оборудование точки именно в этом месте - вопрос личного комфорта сотрудника.

- Отмечу, что компания не в первый раз нарушает условия контракта, и я сам был тому свидетелем, - отметил Немытов. - Комиссия, в состав которой войдут представители ГИБДД и «Хабуправдора», проверит правильность условий соблюдения контракта и вынесет свое заключение. Договор с ней будет расторгнут.

Версия министра транспорта выглядит вполне состоятельной, однако оставляет открытым принципиальный вопрос: участвовал ли полпред в изъятии радара лично, или же этим занимались сотрудники «Хабуправдора»?