Выли и звали на помощь: в Комсомольске-на-Амуре спасатели вызволили собак из водяного плена

Уровень Амура у города Юности непрерывно растет, каждые сутки река поднимается примерно на 10 сантиметров, сейчас он составляет 696 сантиметров. В пригородах Комсомольска подтапливает жилые подворья, и во многие из них даже в резиновых сапогах уже не зайти – только на лодках. Люди бросают дома и переселяются в пункты временного размещения или к родственникам, и иногда забывают о своих домашних питомцах.

Спасатели объезжают подворья не только для того чтобы проверить людей, но и ищут забытых животныхФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

О том, что на одной из затопленных улиц слышен истошный собачий вой, спасателям рассказали жители поселка Хорпинский. Сами добраться и посмотреть - кто же зовет на помощь? - без специального снаряжения люди не могли, слишком глубоко. Сотрудники МЧС взяли лодку и отправились на место.

- Добравшись до подворья, спасатели действительно обнаружили двух небольших собак, привязанных к практически затопленной водой будке. Испуганные животные, как только веревки были перерезаны, попытались сбежать вплавь. Взять беглянок в руки не удавалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Однако удалось направить их на мелководье.

В некоторые дома можно попасть только на лодкеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как только псы почувствовали под ногами твердую землю, они тут же припустили на сушу. Временно, пока вода не спадет, пристроить четвероногих подтопленцев удалось у местных жителей.

- Иногда владельцы затопленных частных подворий просто оставляют своих питомцев на территории домов, даже забыв отвязать. Поэтому во время ежедневных патрулирований спасатели не только проверяют оставшихся в зоне паводка людей, но и осматривают территорию на наличие животных, поскольку сами они выжить в зоне подтопления не смогут, - подчеркнули в ведомстве.

Часть люди уезжают забыв даже отвязать своих питомцевФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас в районе Комсомольска-на-Амуре подтоплено 35 жилых домов и 76 приусадебных участков в микрорайонах Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый. Также вода топит дороги и подъезды к частным подворьям.

В городе Юности развернуты три пункта временного размещения, рассчитанные на 240 человек, в них сейчас проживает 21 человек, из которых девять детей.