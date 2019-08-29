Али Мамедов: Нужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском крае

Хабаровский предприниматель Али Мамедов назвал тарифы ЖКХ в Хабаровском крае необоснованно завышенными и предложил провести их независимую экспертизу. Для этого уже собрано более шести тысяч подписей граждан под обращением к губернатору. Это мнение было высказано в прямом эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск".

Нужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском крае

Также в студии подняли тему снижения пенсионного возраста для жителей края к "дореформенному" уровню, создание Совета старейшин, и вместе со слушателями обсудили пути решения проблемы безнадзорных животных в регионе.

Нужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ