2019-08-29T11:27:21+03:00
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Али Мамедов: Нужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском крае

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Надежда ВЫХОДЦЕВАКонстантин ТЕРЕХОВ
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Нужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском краеНужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ
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Хабаровский предприниматель Али Мамедов назвал тарифы ЖКХ в Хабаровском крае необоснованно завышенными и предложил провести их независимую экспертизу. Для этого уже собрано более шести тысяч подписей граждан под обращением к губернатору. Это мнение было высказано в прямом эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск".

Нужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском крае

Нужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском крае

Также в студии подняли тему снижения пенсионного возраста для жителей края к "дореформенному" уровню, создание Совета старейшин, и вместе со слушателями обсудили пути решения проблемы безнадзорных животных в регионе.

Нужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Нужна независимая экспертиза тарифов ЖКХ в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Али Мамедов 29_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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