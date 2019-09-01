«Доступная рыба» появилась на полках хабаровских магазинов

Первая партия свежей осенней горбуши прибыла в Хабаровск из Охотского района. Поставки осуществляются в рамках проекта «Доступная рыба». Охотоморскую горбушу можно приобрести как в некоторых торговых сетях таких как «Ветеран» и «Самбери», так и в рамках ярмарки выходного дня в «Экодоме» и на площади в районе Дома культуры «Русь».

- В рамках программы «Доступная рыба» уже поступило на реализацию 13 тонн горбуши, выловленной в Охотском море, - рассказала начальник управления торговли министерства сельского хозяйства Хабаровского края Алла Сорока. – С предпринимателями достигнута договоренность о том, что цена рыбы, со всеми наценками, не будет превышать 144 рубля.

Однако, договоренность это вовсе не закон. И вопрос о тот, соблюдать ли ее, личное дело каждого. И, конечно, соблюдают ее не все. Так в одной из розничных хабаровских сетей стоимость «доступной рыбы» на сегодня превысила рекомендованную цену на 25 рублей. А в «Самбери» наоборот, на четыре рубля ниже.

- Нами принято решение о продажи горбуши в рамках социальной программы «Доступная рыба» по цене 139 рублей девяносто копеек, - рассказала руководитель отдела рекламы и PR «Самбери» Ветта Вольгушева. – Помимо горбуши в программу «Доступная рыба» войдет также дальневосточный лосось. Он будет реализован по той же цене.

Приход следующей партии «Доступной рыбы» ожидается 5 сентября. Реализована она будет через торговые точки «Седьмая столица», «Самобранка», «Амбар» и ярмарки выходного дня, часть отправится в район Лазо.