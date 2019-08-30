Отмена «плоских» тарифов отрежет Дальний Восток от большой земли

ОТКАЗ АЭРОФЛОТА

Главная новость этой недели: отказ «Аэрофлота» от «плоских» тарифов. Об этом в интервью информационному агентству «Интерфакс» заявил гендиректор компании Виталий Савельев.

- Да, «плоские» тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику «Аэрофлота». Более того, это не рыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен,- сказал Савельев в интервью.

«Плоский» тариф» – замороженный в цене, не меняющийся на протяжении нескольких лет. «Аэрофлот» ввел такую форму поддержки населения Дальнего Востока в 2015 году. Сейчас купить билет по «плоскому» тарифу можно из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

- Мы ввели «плоские» тарифы в 2015 году как временную меру, чтобы поднять мобильность населения. Это было сделано: сейчас летают люди, которые раньше вообще не летали, те же пенсионеры. Тариф 22 тысячи рублей туда-обратно на «России» и 25 тысяч на «Аэрофлоте» — если вы пересчитаете на час полета, то такси в Москве стоит столько же или дороже точно, мы это считали. Поэтому это серьезная потеря для «Аэрофлота», — заявил Савельев.

Но что же делать теперь дальневосточникам? Субсидированных билетов на рейсах в Москву не хватает во всех регионах Дальнего Востока. В последнее время речь шла об увеличении их количества. СМИ вспоминают слова президента России Владимира Путина. - «В стране не должно быть таких мест, откуда невозможно улететь. Необходимо поощрять свободное движение граждан по стране и запускать новые регулярные маршруты, но при этом нельзя создавать сильную ценовую конкуренцию, подрывать работу других авиакомпаний».

ОТКЛИК ВО ВСЕХ УГОЛКАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

- Даже с «плоскими» тарифами цена на билеты в Москву неподъемна для большинства жителей региона. А других вариантов попасть в любой другой город страны почти нет, и тех, кому необходимо улететь – не просто в отпуск, а по серьезным личным поводам — намного больше количества таких билетов. Не всегда эти поводы можно запланировать так, чтобы не переплачивать за билет. Это же жизнь, - прокомментировал высказывание Савельева Виктор Пинский, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе. - Понятно, что «плоский» тариф – нерыночная мера, как и сказал Виталий Савельев. Понятно, что общий уровень цен снижается, когда есть конкуренция. И понятно, что на нашем направлении ее по факту нет. Но дело даже не в этом сейчас. Контрольный пакет акций «Аэрофлота» находится у государства, а государство должно заботиться о своих гражданах.

- Прочитала интервью главы авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева об отмене плоского тарифа на авиаперелеты на Дальний Восток. Плоские тарифы нельзя отменять. Две недели назад я встречалась с министром транспорта России Евгением Дитрихом, и мы говорили о том, что субсидированных билетов должно быть больше. Направлений, по которым можно улететь по такими льготным билетам, тоже должно быть больше. Именно такие шаги сейчас прорабатываются с Минфином, - прокомментировала общественный деятель Виктория Цыганова. - Я разобралась в ситуации и хочу успокоить жителей Хабаровского края: плоские тарифы для Дальнего Востока предусмотрены как минимум до конца 2020 года. Позиция «Аэрофлота» - это ущемление прав людей. Буду продолжать совместную работу с Минтрансом. Дальневосточники имеют полное право летать по доступным ценам.

- Хотелось бы напомнить, что одна из самых важных проблем на Дальнем Востоке - именно транспортная доступность магистральных сообщений с центральными районами страны — это первое. Во-вторых, хотелось бы напомнить руководству «Аэрофлота», что именно эта компания включена постановлением Правительства в состав лиц и организаций, которые своими действиями способствуют стратегическим направлениям деятельности Правительства Российской Федерации, - заявил Анатолий Широков, полномочный представитель Совета Федерации по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера. - В-третьих, подобного рода заявления в контексте тезиса Президента о том, что Дальний Восток должен получать приоритетные стимулы для развития, выглядят как минимум странно. Странно выглядит и заявление господина Савельева, как руководителя, обращаю внимание, государственной авиакомпании.

Между тем, год назад министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики просило премьер-министра Дмитрия Медведева дать поручение проработать вопрос о дополнительном субсидировании местных воздушных перевозок на Дальнем Востоке. В августе 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий льготную ставку НДС в 0 процентов на пассажирские авиаперелёты на Дальний Восток. Спустя год «Аэрофлот» снова заявляет о том, что ему не хватает денег.