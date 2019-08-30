Желающих пересидеть потоп на островах все меньше: хабаровских дачников потихоньку вывозят на большую землю

С просьбой об экстренной эвакуации к спасателям обратились сами дачницы, на своем приусадебном участке они обитали еще с весны, летом смотрели, как постепенно поднимается вода, но сейчас, говорят женщины, стало совсем невмоготу.

- До последнего не хотели уезжать, потому что у нас тут такая красивая природа, тихо, птички по утрам щебечут, свой урожай, - делится Нина Лялькина, одна из дачниц. - Но сегодня я проснулась и поняла - пора уже эвакуироваться. На острове стало некомфортно и даже страшновато, света нет, даже телевизор не посмотреть.

Спасатели рекомендуют не оставлять на острове домашних питомцев - одним им не выжитьФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двух женщин, подростка и собаку благополучно доставили в Хабаровск. Тем не менее, по сообщениям спасателей, на островах на своих дачных участках продолжают оставаться несколько десятков человек - «большая вода» добралась еще не до всех домов. Едой и водой дачники обеспеченны в избытке, а вот не хватает им… бензина.

Большая вода добралась не до всех дачных участков на островеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дело в том, что подстанцию на острове отключили, электричество, чтобы заряжать те же телефоны или слушать новости по радио, добровольные сторожа добывают при помощи бензиногенераторов. А топлива на острове было не так много, и закончилось оно быстро.

- Люди попросили спасателей доставить им из города нефтепродукты. В решении этого вопроса активное участие и посильную помощь оказала Хабаровская городская общественная организация ветеранов пожарных и спасателей. Председатель организации Павел Троценко приобрел в общей сложности 80 литров бензина для нуждающихся в подтопленных домах жителей Большого Уссурийского острова, - отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главная проблема у дачников оставшихся на острове - отсутствие топлива для бензиногенераторовФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас уровень Амура у Хабаровска составляет 641 сантиметр, гребень паводка смещается на Нижний Амур к Комсомольску-на-Амуре. В то же время в Нанайском районе продолжает дежурство аэромобильная группировка спасателей. Из-за того, что вода залила участки дорог между населенными пунктами и внутри поселков, в районе было организовано 3 поста МЧС России и один территориальной подсистемы РСЧС.

Общественники на свои деньги приобрели 80 литров бензина для островитянФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие две недели спасателями перевезено на лодках более 500 человек между населенными пунктами Синда, Найхин и Даерга. Кроме этого, в село Дубовый Мыс и другие поселения доставлено почти 1200 литров бутилированной питьевой воды.