Цыганова показала всем, как поет Хабаровский край

В Хабаровске на Комсомольской площади состоялся концерт Виктории Цыгановой. Для земляков она приготовила сразу несколько сюрпризов, и первым из них стала премьера мини-фильма «Наш голос услышат» о том, как поет Хабаровский край.

- Я хочу поделиться с вами новым клипом на песню «Приходите в мой дом». Я знаю, что это ваша любимая песня. Поэтому для проекта «Наш голос услышат» вы выбрали именно ее! Целый месяц люди по всему краю пели эту песню и записывали видео. Пели простые люди и творческие коллективы, к проекту присоединился даже краснознаменный ансамбль песни и пляски имени Александрова! - сказала Виктория Цыганова, презентуя клип.

В проекте поучаствовали коллективы и исполнители в Комсомольске и Николаевске-на-Амуре, в Охотске и Чегдомыне, в Амурске и Хабаровске, в Вяземском и Корфовском, в Березовке и Дормидонтовке, в поселке Хор и Солнечном, в Ванино и Советской Гавани. В селе Сикачи-Алян композицию исполнили и на русском, и на нанайском.

Премьеру этого мини-фильма собравшиеся на площади встретили очень тепло.

- Это же песня, прославившая наш край! Все знают, что ее Миша Круг с нашей Викой пел, с самого начала! Это потом стали говорить, что его песня, а на самом деле ее для Цыгановой муж написал, - говорит хабаровчанка Наталья, пришедшая на концерт.

С началом концерта прекратился дождь, ливший днем, люди потянулись к сцене, и к середине концерта на Комсомольской площади собралось около двух тысяч человек. Поддержать Викторию Цыганову пришли ее одноклассники, однокурсники, с которыми она училась в дальневосточном институте искусств, друзья из «Боевого братства» и жители Хабаровска.

Еще одним подарком собравшимся вокруг сцены стала премьера клипа на песню «Амур-река».

- Еще один клип, которым я хочу с вами поделиться, снят на одну из моих самых любимых песен. Презентация состоялась на этой неделе, хотя текст песни написан много-много лет назад. Это «Амур-река». Про наш с вами город, про Хабаровск! Я очень люблю эту песню. Всегда пою ее с особым настроением. Где бы я ни была, она согревала мне душу. Я рада, что у песни появилась вторая жизнь. И особенно символично, что это произошло именно сейчас, - рассказала Виктория Цыганова.

Лиричная песня о «холодном любимом городе» заставила прослезиться многих на площади.

- Это просто плач души по юности, по молодости, по любви, которая была таким ярким событием всей жизни, но прошла. Вика поет эту песню сердцем, так искренне и пронзительно, что когда слушаешь, переживаешь те же эмоции, что и она, - поделилась впечатлениями Елена, одна из зрительниц концерта.

«Калину красную», «Родину» и «Россию» пели «всем миром». Любимые песни народ встречал особенно горячо, а в перерывах между композициями зрители признавались землячке в любви.

- Вика, мы тебя очень любим! - кричали зрители.

- А я очень люблю вас, - отзывалась на эти признания Цыганова.

В этот вечер в завершение концерта вся площадь еще раз спела самую любимую песню, самой народной певицы, «Приходите в мой дом».