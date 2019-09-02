2019-09-02T07:11:35+03:00
Спорт

Мы были сильнее и нам повезло больше: главный тренер «СКА-Хабаровск» о дальневосточном дерби

Армейцы в очередной раз разгромили «Луч» во Владивостоке [фото]
Борис КОКУРИН
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Мы были сильнее и нам повезло больше: Главный тренер «СКА-Хабаровск» о дальневосточном дербиМы были сильнее и нам повезло больше: Главный тренер «СКА-Хабаровск» о дальневосточном дербиФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Первый тайм дерби на жесткую конкурентную борьбу соседей по региону похож был мало. Гости играли осторожно, хозяева поля тоже на рожон не лезли. Было несколько моментов, но назвать их острыми язык не поворачивается, все-таки от дерби всегда ждешь чего-то большего. И эти ожидания с лихвой оправдались во втором тайме.

Армейцев будто подменили, следом за ними активизировались и хозяева. Острые, быстрые атаки, опасные контратаки - было на что посмотреть. На пятидесятой минуте матча из-за конфликта на поле судья удалил Алиева и Суслова. Что послужило причиной перепалки на матче, который анонсировали как идущий в рамках акции «Заряжай без мата» - неизвестно. Но судья показал сначала желтые, а потом и красные карточки обоим оппонентам.

Мы были сильнее и нам повезло больше: Главный тренер «СКА-Хабаровск» о дальневосточном дерби Фото: ФК «Луч»

Мы были сильнее и нам повезло больше: Главный тренер «СКА-Хабаровск» о дальневосточном дербиФото: ФК «Луч»

Затем на 65 минуте с углового мяч влетел в ворота владивостокцев, вначале его записали на Ираклия Квеквескири, но затем, пересмотрев повтор, отдали защитнику «Луча» Кириллу Марущаку - именно от него снаряд отрикошетил в ворота. Автогол - 0:1, и уже в дополнительное время опять отличился Адлан Кацаев, пробивший пенальти и доведший счет до двух очков в пользу хабаровчан.

- Победили, добыли три очка, ребята отдали очень много сил. В первом тайме передали сопернику инициативу, во втором прибавили, что и вылилось в голы, - прокомментировал игру Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - У нас на первый тайм сегодня была конкретная задача: сыграть строго в обороне. В перерыве сказал команде, чтобы больше времени находились в атаке. Ребята успокоились, появился контроль мяча. В первом тайме такого, к сожалению, не было. Сыграли на «ноль» - это приятно. Везет сильнейшим. Мы сегодня были сильнее - нам повезло больше.

Мы были сильнее и нам повезло больше: Главный тренер «СКА-Хабаровск» о дальневосточном дерби Фото: ФК «Луч»

Мы были сильнее и нам повезло больше: Главный тренер «СКА-Хабаровск» о дальневосточном дербиФото: ФК «Луч»

Это уже четвертая победа хабаровчан над игроками из Владивостока, кстати, делегат матча не внес в рапорт ни одного замечания по поведению наших фанатов, поблагодарить которых за поддержку команда сможет лично четвертого сентября на стадионе имени Ленина, где в семь вечера состоится встреча с болельщиками.

Сейчас армейцы занимают шестую строчку турнирной таблицы с 18 очками в активе, на десять очков отставая от лидера чемпионата «Торпедо Москва».

Следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет третьего сентября на Сахалине в рамках 1/32 финала Кубка России. А уже в следующую субботу хабаровский «СКА» сыграет домашний матч с курским «Авангардом».

Мы были сильнее и нам повезло больше: Главный тренер «СКА-Хабаровск» о дальневосточном дерби Фото: ФК «Луч»

Мы были сильнее и нам повезло больше: Главный тренер «СКА-Хабаровск» о дальневосточном дербиФото: ФК «Луч»

ИСТОЧНИК KP.RU

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