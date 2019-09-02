В Хабаровском крае мусор будут утилизировать по зонам

В региональном правительстве обсуждают вопросы сбора и утилизации твердых отходов. И не мудрено: отсрочка, предоставленная краевым властям для проведения «мусорной реформы», заканчивается в декабре этого года. Напомним, изначально планировалось, что Хабаровский край перейдет на новый режим сбора и утилизации твердых коммунальных бытовых отходов с января 2019 года. Однако, в силу ряда причин это оказалось невозможно.

- Причиной стали многочисленные противоречия, с которыми уже столкнулся регоператор в своей работе. К примеру, в некоторых населенных пунктах из-за неурегулированности тарифов могло произойти удорожание услуги, - рассказал в конце декабря 2018 года Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края. - Также недостаточно высоким оказался уровень информирования населения. Это тоже привело бы к появлению сложностей при введении новой системы.

Итак, было решено, что на период 2019 года система сбора мусора в крае останется неизменной. ООО «Хабавтотранс-ДВ», выигравший конкурс на вывоз мусора, оказался не у дел. Договор расторгли по соглашению сторон. Все осталось на своих местах, до поры до времени. И вот время собирать мусор пришло.

Сегодня, 2 сентября, правительством региона была утверждена новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами.

- По ней в крае определено 19 зон, откуда операторские компании будут вывозить мусор для того, чтобы доставить его на объекты обращения с отходами, - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Принято решение, что для каждой такой зоны выберут отдельного оператора.

До конца года предлагается новую схему сбора и утилизации отходов предполагается ввести в четырех зонах — первой, третьей, пятой и тринадцатой. В первую зону войдут Хабаровск и район имени Лазо, в третью: территория Хабаровского района, пятую составляет Верхнебуреинский район, тринадцатую — Ванино, Советская Гавань и еще четыре поселения.

- Зоны сформированы по принципу эффективной логистики, - отметили в краевом министерстве ЖКХ. - Все конкурсы по выбору регионального оператора открытые, заявиться с предложением может любая компания. При этом она может взять на контроль не одну зону, а несколько. Планируется, что таким образом мы в итоге получим сбалансированную систему обращения с твердыми отходами, в котором каждая компания будет иметь свой фронт работ и нести за него ответственность.

Ознакомиться с перечнем всех зон можно на сайте краевого правительства. Окончательно «мусорная реформа» в Хабаровском крае завершится в январе 2020 года. С этого момента край окончательно перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.