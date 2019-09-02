В Хабаровске пройдет фестиваль дальневосточных театров

Идею организовать такое яркое культурное событие высказал в прошлом году художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.

- На Дальнем Востоке есть четкий запрос на знакомство с достижениями российского театра, с новыми творческими методиками, и определенный культурный «голод», обусловленный расстояниями, проблемами логистики, технической базой учреждений культуры, - сказал тогда Евгений Миронов. - В эту работу необходимо вовлекать все дальневосточные регионы. Открыта и набирает творческую силу Приморская сцена Мариинского театра, проводится крупный Международный кинофестиваль «Тихоокеанский меридиан» во Владивостоке, развивается культурная платформа ежегодного Восточного экономического форума.

В итоге фестиваль театров Дальнего Востока вошёл в государственную программу развития театрального искусства в регионе. Председателем художественного совета фестиваля театров Дальнего Востока стал Виктор Рыжаков. В состав художественного совета вошли: Евгений Миронов, Роман Должанский, Константин Кучикин и Анна Шавгарова.

Спектакли, которые будут показаны в рамках фестиваля, пройдут недельным театральным вихрем по сценическим площадкам театров Хабаровска. Программа откроется фестивалем-школой «Территория Сахалин».

- Важно почувствовать, чем живут другие регионы. Для отбора по видеозаявкам были рассмотрены спектакли последних двух сезонов. Главная задача фестиваля - вписать Дальний Восток в театральный контекст страны, потому что дальневосточные театры не так часто становятся объектом профессиональной критики, редко бывают на российских фестивалях. Работу по проведению фестиваля взял на себя хабаровский ТЮЗ, - рассказала Анна Шавгарова, руководитель литературно-драматической части Хабаровского театра юного зрителя.

На фестивальной сцене были представлены спектакли ведущих дальневосточных театров. Второй фестиваль запланирован на октябрь 2020 года.

Кстати, в сентябре 2019 года в Петропавловске-Камчатском начинается фестиваль-школа современного искусства «Территория Камчатка». Также в рамках этой программы с 26 августа в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре нон-стопом проходит фестиваль «Золотая маска». Помимо показов спектаклей-номинантов премии из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми, организуются мастер-классы для дальневосточных режиссеров и актеров.