Цыганова предложила организовать продажу кеты по цене путевки

Сегодня в Доме официальных приемов правительства края состоялось совещание с участием руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Заседание было посвящено текущей ситуации в рыбохозяйственном комплексе региона, перспективам развития и проблемным вопросам.

Одной из проблем стало продление участков для любительского рыболовства, в том числе в Николаевском районе, где можно рыбачить сплавными сетями. Соответствующие поправки в профильный федеральный закон Госдума РФ отклонила. Сейчас вместо этих участков правилами рыболовства предусмотрены места добычи, где можно рыбачить только удильными орудиями лова. Но ловить кету на удочку невозможно.

- Проблема с выделением участков стоит остро – люди лишены доступа к главному ресурсу края – к рыбе. Простые рыбаки только смотрят на то, как ловят рыбу промышленники! Я уверена, что можно решить эту проблему. Например, договориться об организации точек продажи, где жители смогут покупать у рыбопромышленных предприятий рыбу по цене путевки. Это будет справедливо! Рыба в Амуре должна быть доступна для всех, - заявила общественный деятель Виктория Цыганова.

Министр сельского хозяйства, торговли пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Шкурин поблагодарил ее за активную позицию и помощь в решении проблем, актуальных для всех жителей края.

- Регион должен с рыбопромышленниками проработать этот вопрос. Прецедент такой уже был на Сахалине. Я думаю, что рыбопромышленники с удовольствием пошли бы на предоставление таких возможностей, там, где, к сожалению, край не смог сформировать участки, - прокомментировал инициативу Илья Шестаков, руководитель Росрыболовства. Он подчеркнул, что проблема с сокращением численности амурского лосося действительно актуальна.

- Если мы говорим о сохранении биологических ресурсов и ограничении рыболовства, то здесь это преждевременно, и мы не видим критичной ситуации, чтобы вводить повсеместные ограничения. Для рыбопромышленников в этом году для летней рыбалки были введены эти ограничения, но повсеместный запрет вводить рано. Ситуация не настолько сложная, как на Байкале и Каспии, - заявил Шестаков.

В Росрыболовстве подчеркивают, что бассейн реки Амур – уникальный водный комплекс, здесь не работают те меры, которые подходят для Камчатки и Сахалина.

В прошлый раз с рабочим визитом Илья Шестаков был в нашем регионе в прошлом году, когда ввели мораторий на формирование новых участков.