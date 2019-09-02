На линейку с МЧС: в Хабаровском крае детей из подтопленных сел доставили в школы на лодках

Краевые школьники в очередной раз показали, что жажда знаний сильнее обстоятельств. Несмотря на то, что «большая вода» гостит в их дворах, а улицы превратились в венецианские каналы, дети из Нанайского района и села Николаевки в ЕАО посетили торжественные линейки 2 сентября. Добраться до школ ребятам помогли спасатели ГУ МЧС.

- Наши сотрудники помогли организовать доставку детей в нескольких районах края, - рассказала старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Наталья Шувалова. - В Нанайском районе спасатели работали в селах Даерга, Синда и Троицкое. Привлекли надувные лодки. В селе Николаевке на высокопроходимом автомобиле перевезли троих ребят. Всего же помощь получили более двадцати школьников.

Спасатели доставили детей из подтопленных сел на торжественную линейку

Юные жители Комсомольска-на-Амуре, чьи дома оказались в зоне затопления, пошли в школу от родственников или из пунктов временного размещения. Сейчас там размещены 33 человека, из которых 11 дети. Эвакуироваться предлагали и жителям подтопленных сел Нанайского района.

- Люди отказались перебираться в ПВР, - отметила Наталья Шувалова. - У каждого свои соображения по этому поводу. Кто-то боится мародеров, кому-то просто так привычнее. Заставлять их мы не вправе. Но помогать обязаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/729472" frameborder="0"></iframe> На линейку с МЧС!.

Пока «большая вода» не торопится прерывать свой визит в села Хабаровского края. А сотрудники МЧС будут и дальше помогать детям добираться до школ и возвращаться в родные дома после занятий.

Спасатели доставили детей из подтопленных сел на торжественную линейку

- Разумеется, мы помогли добраться до своих школ всем, кому это было необходимо, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия. – Мы будем помогать школьникам добираться на уроки до тех пор, пока вода не спадет, и проезд по дорогам не будет свободным.

Напомним, по состоянию на утро 2 сентября, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края, в зоне паводка в 10 муниципальных образованиях находятся 69 населенных пунктов. Из них в 37 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 76 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков.