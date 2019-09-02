2019-09-02T10:34:30+03:00
Общество

На линейку с МЧС: в Хабаровском крае детей из подтопленных сел доставили в школы на лодках

Спасатели будут помогать детям добираться до школьных парт, пока не уйдет «большая вода»
Евгения МОЛОТОВА
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Спасатели доставили детей из подтопленных сел на торжественную линейкуСпасатели доставили детей из подтопленных сел на торжественную линейку
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Краевые школьники в очередной раз показали, что жажда знаний сильнее обстоятельств. Несмотря на то, что «большая вода» гостит в их дворах, а улицы превратились в венецианские каналы, дети из Нанайского района и села Николаевки в ЕАО посетили торжественные линейки 2 сентября. Добраться до школ ребятам помогли спасатели ГУ МЧС.

- Наши сотрудники помогли организовать доставку детей в нескольких районах края, - рассказала старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Наталья Шувалова. - В Нанайском районе спасатели работали в селах Даерга, Синда и Троицкое. Привлекли надувные лодки. В селе Николаевке на высокопроходимом автомобиле перевезли троих ребят. Всего же помощь получили более двадцати школьников.

Спасатели доставили детей из подтопленных сел на торжественную линейку

Спасатели доставили детей из подтопленных сел на торжественную линейку

Юные жители Комсомольска-на-Амуре, чьи дома оказались в зоне затопления, пошли в школу от родственников или из пунктов временного размещения. Сейчас там размещены 33 человека, из которых 11 дети. Эвакуироваться предлагали и жителям подтопленных сел Нанайского района.

- Люди отказались перебираться в ПВР, - отметила Наталья Шувалова. - У каждого свои соображения по этому поводу. Кто-то боится мародеров, кому-то просто так привычнее. Заставлять их мы не вправе. Но помогать обязаны.

На линейку с МЧС!.

Пока «большая вода» не торопится прерывать свой визит в села Хабаровского края. А сотрудники МЧС будут и дальше помогать детям добираться до школ и возвращаться в родные дома после занятий.

Спасатели доставили детей из подтопленных сел на торжественную линейку

Спасатели доставили детей из подтопленных сел на торжественную линейку

- Разумеется, мы помогли добраться до своих школ всем, кому это было необходимо, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия. – Мы будем помогать школьникам добираться на уроки до тех пор, пока вода не спадет, и проезд по дорогам не будет свободным.

Напомним, по состоянию на утро 2 сентября, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края, в зоне паводка в 10 муниципальных образованиях находятся 69 населенных пунктов. Из них в 37 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 76 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков.

На линейку с МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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