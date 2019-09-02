Цыганова предложила включить Амур в национальный проект «Экология»

Общественный деятель Виктория Цыганова в ходе личной встречи с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым предложила разработать комплексную программу сохранения Амура. - Подобные проекты есть. Работает масштабная программа «Чистая Волга». По ней выделяется финансирование на строительство и ремонт очистных сооружений, сокращение объёмов сточных вод и вредных выбросов. Нужна такая же программа и для нашего Амура. Иначе какую реку мы оставим нашим детям и внукам? Я помню, как в детстве купалась в Амуре, теперь это опасно для здоровья, - рассказала главе рыболовства Виктория Цыганова. Она отметила, что Илья Шестаков предложил совместно с правительством края разработать проект такой программы и направить его в Минприроды России, а также обещал поддержку на федеральном уровне. - У нас есть возможность попасть в национальный проект «Экология» и мы должны ей воспользоваться. Уверена, губернатор Сергей Фургал эту идею поддержит и даст поручения профильным структурам подготовить необходимые документы. Амур - гордость нашего края - должен стать чистым, - заявила общественный деятель. Илья Шестаков отметил, что работа общественных деятелей очень важна в решении таких важных вопросов. - Виктория Юрьевна Цыганова общается с населением и участвует в обсуждении. Она не только говорит о проблемах, но и предлагает варианты их решения. Это не оголтелая критика о том, что у нас все плохо, это конструктивная работа, - подчеркнул глава Росрыболовства. «Оздоровление Волги» - проект, главная задача которого сокращение объемов, сбрасываемых в реку и ее притоки сточных вод. К 2024 году показатель должен снизиться в три раза - с прошлогодних 3,17 кубического километра до 1,05. Как сообщает Минстрой РФ, общий объем средств, которые планируется направить на реализацию мероприятий федеральной программы «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология», в период с 2019 до конца 2024 года составит более 200 млрд рублей для 16 регионов России. Министр сельского хозяйства, торговли пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Александр Шкурин подчеркнул, что Амур – уникальная река и, конечно, нуждается в особом внимании. По его словам, программа могла бы затронуть не только экологические аспекты. Сегодня три ГЭС, которые должны сдерживать паводки, фактически не справляются с этой задачей. В проекте по сохранению Амура может быть в том числе прописан и вопрос регулирования водосбросов. Напомним, сегодня глава Росрыболовства Илья Шестаков находится с рабочим визитом в Хабаровске. Утром он провел расширенное совещание в ходе которого Виктория Цыганова также поднимала вопросы продажи рыбы по доступным ценам, не превышающим стоимость путевки, в тех местах, где любительский лов этой осенью запрещен.