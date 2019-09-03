На Дальнем Востоке нужно развивать аквакультуру

Аквакультура - важнейшее стратегическое направление деятельности на Дальнем Востоке. Согласно «Стратегии развития аквакультуры в РФ на период до 2020 года», этот вид деятельности является единственным надежным источником увеличения объемов пищевой рыбопродукции за счет искусственного воспроизведения.

- Прорывом можно считать момент запуска торгов по аквакультуре в электронной форме. Первый электронный аукцион по продаже прав пользования участками для аквакультуры региона Росрыболовство анонсировало в 2018 году. Цифровое формирование и распределение участков происходит в специальном электронном сервисе, созданном Фондом развития Дальнего Востока с площадкой РТС-тендер, - рассказал Виктор Баранов, руководитель управления развития отраслевых проектов РТС-тендер.

Время, необходимое на подготовку документов на этапе оформления акватории и водного полигона, сократилось в среднем с года до 10 дней - более чем в 30 раз. Значительно уменьшились издержки. Новая цифровая модель предоставила доступ к данному виду торгов для широкого пула участников. То есть появились все условия для развития конкуренции.

Электронные торги по аквакультуре - уникальный вид имущественных торгов, нормативно закрепленный только за Дальним Востоком. В планах Агентства внедрить аналогичный механизм на всей территории страны, распространить его не только на морские акватории, но и на речные, озера и другие водные объекты. Наиболее перспективными регионами являются Мурманская область, Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край, Тюменская область и другие.

На Дальнем Восток нужно развивать аквакультуру

Распределение участков и проведение торгов по аквакультуре повышает эффективность использования региональной и муниципальной собственности. Рост показателей аквакультуры на различных уровнях простимулирует общий рост бюджетных доходов и повысит инвестиционную привлекательность.

Итоги первого года функционирования сервиса сформировали устойчивый уровень спроса вокруг этого вида рыбохозяйственной деятельности. Сейчас все предприниматели-интересанты взяли необходимое количество акваторий на торгах и занимаются рыбохозяйственным производством. Средняя начальная стоимость аренды участка составляет порядка 1,7 миллиона рублей и сильно зависит от удобства его расположения. Удаленные участки сложно контролировать и защищать от браконьерства. К примеру, залив Петра Великого - крупнейший залив Японского моря, представляет высокий интерес для участников: близость к населенному пункту, портам, близость причальных стенок.

В аквакультуре развит институт инвесторов, ведь это короткие деньги при невысоких рисках. Конкуренция в этом сегменте находится на низком уровне. Многие эксперты видят здесь перспективы международного сотрудничества, хотя пока участие в торгах возможно только для резидентов РФ. Иностранный предприниматель может участвовать через открытие представительства, но здесь встает вопрос безопасности иностранного капитала в подобных проектах. Надлежащий уровень нивелирования рисков можно обеспечить только через электронные торги. Электронные площадки посредством своей технологичности могут выступать гарантом правомерности действий всех сторон, косвенно помогая государству обелять экономику, повышать прозрачность и эффективность рыбохозяйственной отрасли.

В этом году планируется возвращение в хозяйственный оборот особо охраняемых природных территорий. Эти зоны, ранее закрытые с целью сохранения многообразия морской фауны, богаты различными видами рыб и рыбообразных, ракообразных, иглокожих, моллюсков и прочих. Таким образом, появится возможность изымать оттуда естественную среду, частично замещая ее искусственной, не нарушая целостности водной экосистемы. Инициатива однозначно простимулирует очередной виток интереса к аквакультуре.