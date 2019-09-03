Избирком отчитался перед правительством Хабаровского края о проделанной работе

Рабочая группа по содействию избирательным комиссиям в организации и подготовке на территории региона сентябрьских выборов отчиталась перед краевым правительством о проделанной работе. Заседание состоялось в краевом белом доме сегодня, 3 сентября.

Свою деятельность в единый день голосования будут осуществлять 23 территориальных и 791 участковая избирательная комиссия. Все желающие смогут наблюдать за ходом голосования в режиме онлайн на специальном сервисе. Для этого участковые избирательные комиссии оснащены системами видеонаблюдения. Они же помогут правоохранителям следить за порядком и соблюдением законодательства о выборах. Однако не все отдано на откуп технике.

Более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов и общественников заступят на посты на участках для голосования, а полицейские выйдут на патрулирование улиц.

- Завтра, 4 сентября, специалисты УМВД приступят к обследованию мест для голосования, - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Будет производиться проверка антитеррористической безопасности. На ста девяносто девяти участках установят металлодетекторы.

- Со всеми ответственными за проведение выборов состоялись организационные совещания и обучающие семинары. Встречи прошли и с кандидатами. К выборам готовы как члены комиссий, так и кандидаты, - подчеркнул Геннадий Накушнов, глава краевого избиркома.

В тринадцати районах края уже началось досрочное голосование - 450 избирателей досрочно выразили свою волю на выборах депутатов государственной думы, 804 отдали свой голос за полюбившегося кандидата на краевом уровне. В настоящее время решается вопрос о проведении досрочного голосования в районах, попавших в зону затопления, а также там, где существует угроза паводка. Такие сложности существуют в Нанайском и Комсомольском районах Хабаровского края. Как отметил губернатор Сергей Фургал, выборы должны пройти в штатном режиме.

- Наша задача - организовать честные и прозрачные выборы. И за этим мы тщательно проследим. Никаких внештатных ситуаций быть не должно. Это касается как безопасности, так и всевозможных нарушений, попыток повлиять на ход голосования, - подчеркнул Сергей Фургал.

Напомним, уже в это воскресенье, 8 сентября, жители Хабаровского края выберут депутатов Государственной и краевой думы, а также глав некоторых муниципалитетов.