2019-09-04T04:41:45+03:00
Политика

В законодательной думе Хабаровского края подвели итоги шестого созыва

От дальневосточного гектара до детей военного времени - законы, принятые для людей
Евгения МОЛОТОВА
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Спикер регионального парламента Сергей Луговской на пресс-конференции подвел итоги работыСпикер регионального парламента Сергей Луговской на пресс-конференции подвел итоги работыФото: Евгения МОЛОТОВА
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Восьмого сентября, в единый день голосования, жители региона выберут депутатов Законодательной думы Хабаровского края нового созыва. Спикер регионального парламента Сергей Луговской на пресс-конференции подвел итоги работы думы шестого созыва: за пять лет своей деятельности краевые парламентарии провели 136 заседаний, по итогам которых приняли 442 закона.

ОФИЦИАЛЬНО

- Мы утвердили законодательные инициативы в самых разных сферах жизни региона, - рассказал Сергей Луговской. - Например, с двухсот до двухсот пятидесяти тысяч рублей увеличен размер краевого материнского капитала и расширен перечень возможностей его применения. Особый статус - «дети военного времени» - получили жители, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по третье сентября 1945 года. Теперь они могут ежегодно рассчитывать на единовременную материальную помощь из бюджета края. Каждому из них выдан нагрудный знак.

Отличительной особенностью работы Законодательной думы Хабаровского края шестого созыва стало совершенствование нормативной базы региона для успешной реализации государственной программы «Дальневосточный гектар». Впервые за четверть века на карте края появился новый населенный пункт - село Дальневосточное. Инициаторами его основания выступили обладатели компактно расположенных гектаров. Чтобы защитить граждан от необоснованного повышения цен на землеустроительные работы, краевые депутаты приняли закон, устанавливающий максимальные цены на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование. Задача краевых властей - предоставить новоиспеченным селянам инфраструктуру и доступ к коммуникациям.

- Не могу не сказать об изменениях в краевом кодексе об административных правонарушениях, - отметил также Сергей Луговской. - За последние пять лет он приобрел более актуальный вид. Это касается и ограничений, связанных с курением табака, и так называемого «закона о тишине», когда запрещено шуметь в ночное время. Также, по просьбам жителей края, мы ввели «тихий час» для дневного отдыха детей и пожилых граждан.

Традиционно спикер Законодательной думы Хабаровского края является и председателем Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Сергей Луговской подчеркнул, что к инициативам дальневосточников прислушиваются на федеральном уровне. Так, с помощью Ассоциации удалось убедить федеральный центр, что субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток должны быть круглогодичными, а также распространяться на многодетные семьи и некоторые группы инвалидов. Кроме того, удалось добиться того, что оплату лекарственных препаратов для людей с редкими (орфанными) заболеваниями забрал на себя федеральный бюджет. Также Ассоциация выходила с инициативой предоставления родителям возможности направлять часть средств материнского (семейного) капитала на оплату дошкольного образования до достижения ребенком трехлетнего возраста. И такие изменения в федеральное законодательство были приняты.

НАКАЗ НОВОЙ ДУМЕ

Думу нынешнего и думу следующего созыва «объединит» ряд переходящих законопроектов.

Самые важные из них - о возврате прямых выборов глав районов в Хабаровском крае, он принят в первом чтении, и предложения по изменению ставок транспортного налога. Этот законопроект также принят в первом чтении. Частично закон о транспортном налоге скорректирован думой шестого созыва - от уплаты налога освобождены абсолютно все инвалиды первой и второй группы, независимо от статуса «нуждаемости». Кроме того, эта льгота стала распространяться на автомобили до 150 лошадиных сил - самый популярный у жителей края класс автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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