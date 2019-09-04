2019-09-04T04:55:34+03:00
Политика

Справедливоросы предлагают бороться с недоделками!

Петр САМСОНОВ
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В школах Хабаровского края установили теплые туалеты, но в «Справедливой России» отмечают, что их установили с нарушением норм Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»В школах Хабаровского края установили теплые туалеты, но в «Справедливой России» отмечают, что их установили с нарушением норм Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»
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Десятилетиями школьники Хабаровского края, живущие в селах, вынуждены были пользоваться уличными туалетами, пока к решению проблемы не подключилась партия «Справедливая Россия». Этот вопрос поднял Антон Плюснин, руководитель предвыборного штаба партии, кандидат в Законодательное собрание края. Это была реакция на решение правительства региона обеспечить равные условия предоставления питания для школьников.

- Безусловно, кормить всех детей в школе должны одинаково. Иное - дикость. Но еще большая дикость - закрывать глаза на то, что школьники в минус 40 идут справлять нужду в деревянную коробку с дыркой над выгребной ямой, - уверен Плюснин.

Проблема в течение нескольких дней вышла на федеральный уровень.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала позором использование деревянных уборных в школах северных районов Хабаровского края, а председатель федерального правительства поставил задачу - до 1 сентября туалеты утеплить. Правительство края затянуло пояса, и пережиток прошлого канул в лету. Учреждениям образования привезли модульные уборные, однако на местах вновь что-то пошло не так.

- «Модули» поставили даже там, где есть канализация. Очевидно, так проще - проще, чем решить вопрос с туалетом внутри школы, где для него место не предусмот-рено еще на этапе строительства. Легче отделаться «модулями» и, как говорится, закрыть тему. Власти уверяют, что это временная мера, и работа будет продолжена. Возможно, только боюсь, что это «временно» растянется на десятилетия, - возмущается Плюснин.

В Хабаровском крае проблема школ заключается не только в так и не сделанных по уму уборных. «Справедливая Россия» давно указывает на то, что дети подвергаются опасности по пути на занятия и обратно. Партиец Владимир Рыбалко в самые лютые морозы простоял 68 дней у здания хабаровской мэрии в одиночном пикете, требуя обеспечить безопасность учеников. Он, как отец и неравнодушный хабаровчанин, не увидел иной возможности привлечь внимание властей к тому, что ученикам приходится идти к школе прямо по проезжей части.

- Протест нашего активиста вызвал неправильно обустроенный пешеходный переход к школе №10. Начальник ГИБДД вместе с протестующим проделал путь, который ежедневно преодолевает и дочь Владимира, и десятки других детей. После того, как правоохранитель вынужден был трижды выйти на дорогу, он согласился, что такой поход для школьников неприемлем. Власти «отреагировали»: дорогу огородили забором. Теперь перед началом учебного дня там будет регулярная пробка. Разве справедливо решать проблему только для вида, наполовину? Разумеется, нет! -

уверен Игорь Глухов, председатель хабаровского отделения партии «Справедливая Россия», кандидат в краевые депутаты.

На начало 2019 года более половины «зебр» рядом со школами и другими учреждениями образования в крае не соответствовали утвержденным нормам. Что касается краевой столицы, то мэрия заявила о плановом обустройстве 37 пешеходных переходов одноцветными светофорами.

- Только трехцветные светофоры могут обеспечить равнозначное понимание ситуации на дороге и для пешехода, и для водителя. Для края проблема оживленного движения не так актуальна, как для Хабаровска, но там другая беда - плохое освещение. Нужно обеспечить полноценное освещение везде. Мы не считаем, что вправе успокоиться и принять все эти полумеры от властей за удовлетворительное решение. Не может быть компромисса, когда речь идет о здоровье и безопасности граждан, тем более детей, - акцентирует внимание Игорь Глухов.

Хабаровское региональное отделение партии «Справедливая Россия» готовит пакет обращений в краевую ГИБДД, администрацию Хабаровска и правительство Хабаровского края с требованием исправить сложившуюся ситуацию, а также отчитаться, в какие сроки обустроят безопасные переходы возле школ, а в сельских школах наконец начнут предоставлять коммунальные услуги, соответствующие уровню ХХI века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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