В Хабаровске вынесен обвинительный приговор религиозному экстремисту

Дело против Валерия Москаленко возбудили первого августа прошлого года. Поводом послужили видеозаписи с «мероприятий» - религиозного собрания Свидетелей Иеговы, которое прошло в конце апреля 2018 года в конференц-зале гостиницы «Ерофей». Содержание пленки дало сотрудником ФСБ основание подозревать Москаленко в организации деятельности запрещенного в России религиозного движения «Свидетели Иеговы». Фигурант был задержан правоохранителями на следующий день и уже третьего августа заключен в СИЗО. Несколько раз подозреваемый подавал ходатайства об изменении меры пресечения, однако судьи находили их необоснованными.

В конце декабря 2018 года Валерий Москаленко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. В жалобе обращается внимание на «нарушение Российской Федерацией сразу нескольких статей Европейской конвенции, в том числе ст. 9, 3, 8, 17 или 18. Так, статья 18 Конвенции запрещает наложение ограничений в иных целях, нежели тех, для которых они были предусмотрены». В связи с этим в жалобе подчеркивается: «Декларируемая цель борьбы с экстремизмом служит Государству прикрытием для незаконной цели — искоренения вероисповедания Свидетелей Иеговы в России». Однако, Страсбургский суд согласился с мнением хабаровских коллег и оставил жалобу без удовлетворения.

В апреле 2019 года Москаленко официально стал обвиняемым. Ему инкриминировали вторую часть статьи 282.2 Уголовного кодекса «Организация деятельности экстремистской организации». Обвинительное заключение было передано в суд. Сторона обвинения запросила для Москаленко три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Прения продолжались два месяца. И вот — приговор.

- Подсудимый был признан виновным в организации деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с экстремистской направленностью, – рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Олеся Плешкова. – Подсудимый приговорен к принудительным работам на срок два года два месяца с отчислением 5% заработной платы в доход государства и шести месяцам ограничения свободы.

Поскольку период пребывания Москаленко в СИЗО был засчитан в срок наказания, осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил. Защита намерена его обжаловать. Следует отметить, что сам Москаленко признает свое участие в организации Свидетелей Иеговы, но виновным себя не считает.