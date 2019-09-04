«Точки роста» заработают в школах Хабаровского края 23 сентября

В этом году в 24 сельских школах в 17 районах края откроются «Точки роста». Проект, нацеленный на уменьшение разрыва уровня образования между городом и деревней, реализуется в рамках национального проекта «Образование».

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЖДОЕ СЕЛО

В проект попали школы поселков Литовко, Известковый, Дормидонтовка, Монгохто, ЦЭС, Березовый, Горин, Снежный, Маго, сел Аян, Лермонтовка, Аван, Троицкое, Маяк, Хурба, Бичевая, Красное, Чумикан, Восточное, Осиновая Речка, им. Полины Осипенко, а также сельских поселений Богородское, Гаткинское и Булгин.

- «Точки роста» это центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, - объяснили в пресс-службе краевого правительства. - Проект федерального уровня и реализуется во всех регионах страны. Центры должны начать свою работу с 23 сентября. Планируется, что в этот день свои двери распахнут Центры по всей стране. Всего на оснащение учебных заведений современным оборудованием из федерального бюджета выделено около сорока миллионов рублей

В краевом министерстве образования подтвердили: центры готовы принять своих первых учеников.

- Готовность сто процентов, - отметила Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края. - До 23 сентября будут сформированы группы учащихся, готовы программы по которым они будут обучаться.

Создание современной и безопасной цифровой среды - одно их приоритетных направлений, заявленных Владимиром Путиным, поручившим обеспечить качественное и доступное образование для всех юных жителей страны. Проект «Образование», в рамках которого реализуются «Точки роста», создан именно для этого.

- Мы провели курсы повышения квалификации для педагогов, - рассказала начальник отдела общего образования краевого министерства образования и науки Юлия Алексеева. - Тренинги проходили как очно, на базе Комсомольского детского технопарка «Кванториум», так и в режиме онлайн по курсу ««Гибкие компетенции проектной деятельности». Всего подготовку по программе прошли сто сорок учителей технологии, информатики и ОБЖ, а также педагоги дополнительного образования. Они изучили новые образовательные технологии - мозговой штурм, теория решения изобретательских задач, построение презентаций. Это позволит наиболее эффективно организовать учебный процесс.

ПУТЬ К БУДУЩЕМУ УСПЕХУ

Программа организации центров рассчитана до 2024 года.

- Особенность этого года в том, что мы решили организовать центры только в сельских поселениях, - подчеркнула Юлия Алексеева. - Для сельских школ участие в таком проекте возможность получить новое высокотехнологичное оборудование. Закуплены компьютеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, а также оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. На организацию каждой «Точки роста» потрачено один миллион шестьсот тысяч рублей.

Как отметили в краевом минобрнауки, «точки роста» помогут создать условия для развития проектной, творческой, социальной самореализации детей и педагогов. Это, несомненно, приведет к сглаживанию уровня образования в сельских и городских школах и подарит их выпускникам новые возможности по поиску своего места в жизни.