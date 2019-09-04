2019-09-04T10:23:12+03:00
Спорт

Хоккейный клуб «Амур» потерпел поражение от «Сибири»

Первый матч сезона хабаровчане сыграли на выезде в Новосибирске, впереди – Нур-Султан
Ксения ТУРТЫГИНА
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Хабаровчане меняли темп игры, атаковали ворота противника, однако потерпели поражение.Хабаровчане меняли темп игры, атаковали ворота противника, однако потерпели поражение.Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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В Новосибирске ХК «Амур» уступил «Сибири» (Новосибирск) со счетом 2:1. Игрокам пришлось играть в наэлектризованной атмосфере под сильным давлением, рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Хозяева поля сразу пошли в атаку, «тиграм» прошлось весь первый период держать этот натиск. Мареку Лангхамеру пришлось выложиться на полную, защитники буквально ложились под шайбы, нападающие держали строй. Денис Голубев, играя в линии обороны, получил серьезную травму – в игру он не вернулся.

С сибиряками случился странный казус – их голкипер Хари Сяттери потихоньку сбавлял темп. В итоге не сумел отбить бросок форварда «Амура» в свои ворота. 1:0. Но вответной атаке Саюстов дал пас на дальнюю штангу, который подхватил Максим Казаков. 1:1.

Голевой всплеск изменил ход игры. «Тигры» взвинтили темп, а новосибирцы снизили обороты. В результате игра переместилась в зону Сяттери, и эта тенденция продолжилась во втором периоде. Гости определенно перехватили инициативу и начали создавать для хозяев дискомфорт не только психологический, но и физический. Однако на счете это никак не отразилось.

В третьем периоде у хабаровчан получилось численное преимущество. Игра стала нервной, неровной, до реально опасных моментов так и не дошло, зато было много технического брака и преувеличенная осторожность в действиях.

А потом в середине периода финский снайпер Пуустинен провел ювелирной точности бросок. 2:1. В последние десять минут «тигры», разозлившись, активно штурмовали ворота «Сибири», но реализовать гол им так и не удалось.

Завтра, 5 сентября, хабаровчане будут играть в Нур-Султане с главной командой Казахстана «Барыс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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