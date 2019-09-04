2019-09-04T15:14:58+03:00
Общество

Хабаровского мэра оскорбили мемом

Градоначальник счел сатирические картинки, в которых используется его фото и имя, слишком грубой шуткой и пошёл с жалобой в полицию
Петр САМСОНОВ
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Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в соцсетиМэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в соцсетиФото: Александра ШОПЕНКО
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Мэр краевого центра Сергей Кравчук подал заявление в правоохранительные органы о защите чести и достоинства. К таким действия градоначальника побудили посты в одной социальной сети, в которых глава города увидел карикатуры на себя. Эту информацию подтвердил главу пресс-службы администрации города Хабаровска Руслана Соколова.

- Заявление подано на канал «Вечерний Хабаровск», канал перепостил старый пост из «Ворсин мемы». На данный момент заявления от мэра принято в полиции, - сообщил глава пресс-службы администрации города Хабаровска Руслан Соколов.

Подробности дела пока не разглашаются. Известно то, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.

В свою очередь известный хабаровский оппозиционер заявил, что никакого отношения к этому каналу не имеет. В своём профиле в сети Facebook Алексей неоднократно публиковал критические высказывания как о действующему мэре, так и о его предшественнике Александре Соколова. Однако делал это, держась в рамках правового поля.

После заявления Сергея Кравчука у канала «Ворсин мемы» наметился рост количества подписчиков. Кто его автор, неизвестно, в описании профиля нет никаких ссылок на пользователей. Мэр Хабаровска, как и другие известные личности города и края, появлялся в публикациях канала неоднократно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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